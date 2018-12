Restaurant Pure C van Sergio Herman krijgt tweede Michelinster avh

17 december 2018

16u35

Bron: Belga 0 Pure C, het restaurant van Sergio Herman in het Nederlandse Cadzand, heeft een tweede Michelinster gekregen. "De gerechten zijn er ongemeen boeiend en dat levert een wervelende ervaring op", staat te lezen in de nieuwe Michelingids voor Nederland.

De culinaire gids stelde maandag editie 2019 van Nederland voor. "Dit jaar wordt opnieuw aangetoond hoe groot het culinaire potentieel in Nederland is. Gerenommeerde koks en jonge talenten maken de hoge verwachtingen helemaal waar", zegt Gwendal Poullennec, de internationale directeur van de Michelingidsen. Onze noorderburen hebben er twee nieuwe tweesterrenrestaurants bij en in totaal 110 sterrenzaken.

Pure C had al een ster en krijgt er bij deze editie er één bij. "Emotie speelt ook een belangrijke rol in de keuken van Pure C in Cadzand. Het creatieve samenspel dat Syrco Bakker creëert met lekkernijen uit de polders en de zee is indrukwekkend. De gerechten zijn er ongemeen boeiend en dat levert een wervelende ervaring op", luidt het in de gids.

Het restaurant Sabero in Roermond, dat in het voorjaar van 2018 openging, krijgt meteen twee sterren. "Reken Nico Boreas gerust onder de Nederlandse topchefs. Dit voorjaar opende hij Sabero in Roermond en dat was meteen een schot in de roos. Boreas etaleert er zijn technische kennis en neus voor finesse. Hij kookt met gevoel en wordt meteen onderscheiden met een ster", luidt het.

Nederland heeft drie driesterrenrestaurants. De chefs van die drie restaurants zijn en blijven volgens de Michelingids "stuwende krachten achter de ontwikkeling van de Nederlandse gastronomie". Jonnie Boer van De Librije in Zwolle, Jannis Brevet van Inter Scaldes in Kruiningen en Jacob Jan Boerma van De Leest in Vaassen nemen volgens de Michelingids met verve hun rol op als inspirator van de nieuwe generatie chefs.

"Dit jaar is een uitstekende editie voor Nederland", benadrukt Poullennec. "Onze inspecteurs zijn onder de indruk van het hoge niveau dat gehaald wordt door ervaren chefs die al eerder zijn onderscheiden. Ze hebben eveneens heel wat nieuwe namen gevonden om de selectie te verrijken. Deze jonge chefs, die zich soms laten inspireren door het werk van hun collega's, brengen de Nederlandse gastronomie naar een hoger niveau op het gebied van creativiteit, innovatie en smaak.”