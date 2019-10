Restaurant onder vuur wegens omstreden grijpmachine: “Grijp een krab en laat hem gratis bereiden” KVE

24 oktober 2019

12u03

Bron: ANP, AD.nl 0 Een visrestaurant in Singapore is gestopt met een promotiestunt na een storm van kritiek op sociale media. ‘House of Seafood’ had een grijpmachine staan met daarin levende krabben. Wie een krab wist te grijpen, kon die gratis laten koken in het restaurant of mee naar huis nemen.

“Krabben zijn levende wezens, geen speelgoed", liet een dierenwelzijnsorganisatie weten. “Het brengt onnodig schade toe aan de dieren en het moedigt mensen aan om krabben te zien als niets meer dan objecten om mee te spelen.”

Een woordvoerder van ‘House of Seafood’ zegt verrast te zijn door alle negatieve reacties. “Mensen denken dat we de krabben martelen, maar dat is nooit onze bedoeling geweest. De grijper was gewikkeld in plastic en de binnenkant van de machine was extra zacht. Zo konden de krabben nooit pijn hebben als ze uit de grijper vielen.”

Desalniettemin laat de keten weten de machine permanent weg te halen.