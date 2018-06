Resolutie om Venezuela uit Organisatie van Amerikaanse Staten te zetten goedgekeurd IB

06 juni 2018

07u06

Bron: Belga 1 Na de omstreden herverkiezing van president Nicolas Maduro in Venezuela, waarbij hij beschuldigd wordt van grootschalig manipulatie, heeft de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) vandaag een resolutie goedgekeurd die het Zuid-Amerikaanse land veroordeelt. De stemming is mogelijk de aanloop naar de uitzetting van Venezuela uit de internationale organisatie.

De resolutie, die onder meer de legitimiteit van de recente verkiezingen in vraag stelt, werd ingediend door de Verenigde Staten, samen met zes landen van de zogenaamde Groep van Lima. Dat is een verbond van veertien Amerikaanse en Caraïbische landen dat een vreedzaam einde wil brengen aan de crisis in Venezuela. Ze werd goedgekeurd door negentien van de vierendertig lidstaten, maar er waren ook elf onthoudingen.

Door de goedkeuring van de resolutie kunnen de VS en hun bondgenoten nu verdergaan met hun procedure om Venezuela uit de OAS te zetten. Het wil daartoe een motie laten stemmen op een buitengewone vergadering. Om die goed te keuren, is wel een tweederdemeerderheid van vierentwintig stemmen nodig.

Hoongelach

De mogelijke uitsluiting uit de OAS werd in Venezuela maandag al op hoongelach onthaald. Het Zuid-Amerikaanse land had vorig jaar al te kennen gegeven dat het de internationale organisatie wilde verlaten, maar daarvoor geldt een wachttijd van 24 maanden, die pas in april volgend jaar afloopt. "Hoe willen ze ons uitsluiten als we toch al weggaan? ", aldus de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza.

Maduro zelf reageerde al door aan te kondigen dat hij op de dag waarop Venezuela geen lid meer is van de OAS, een groot volksfeest zal organiseren.

