Republikeinse toppolitici pleiten voor mondmaskers, Trump wijkt niet en weigert er een te dragen

01 juli 2020

12u08

Bron: The Hill, Reuters, Washington Post 8 De mondmaskerdiscussie zorgt niet alleen in eigen land voor een verhit debat, maar ook aan de overkant van de Atlantische Oceaan. In de Verenigde Staten distantiëren steeds meer partijgenoten zich van Republikeins president Donald Trump. Hoge partijleiders vragen dat de president af en toe publiekelijk een mondmasker zou dragen om het goede voorbeeld te geven, maar Trump wil daar niet van weten.

Terwijl de Verenigde Staten dag na dag nieuwe records laten optekenen in de coronacrisis, en de belangrijkste epidemioloog van het land, Anthony Fauci, waarschuwt voor tot wel 100.000 besmettingen per dag, groeit de onvrede over Trumps standpunt. Volgens Republikeins senator Lamar Alexander, de voorzitter van de Senaatscommissie Gezondheid, kan Trump de epidemie helpen indijken door in het openbaar een mondmasker te dragen.

“Jammer genoeg is deze simpele maar levensreddende praktijk het onderwerp van een politiek debat geworden”, aldus Alexander gisteren bij het begin van een hoorzitting met Fauci. “Een debat waarbij je voor Trump bent als je geen masker draagt, en tegen Trump als je er wel een draagt. Daarom heb ik voorgesteld dat de president regelmatig een masker zou dragen, ook al zijn er niet veel gelegenheden waarbij dat voor hem echt nodig is. Trump heeft miljoenen bewonderaars. Ze zouden zijn voorbeeld volgen en dat zou helpen het politiek debat te stoppen. De inzet is te hoog om deze discussie verder te laten lopen.”

“Het is echt niet moeilijk”

Trump verklaarde eerder deze maand in The Wall Street Journal dat sommige burgers mondmaskers dragen enkel en alleen om te tonen dat ze het niet eens zijn met zijn beleid.

Alexander staat niet alleen met zijn kritiek, ook niet in zijn eigen partij. De Democraten pleiten al langer voor een veel algemener gebruik van mondmaskers, en zelfs een verplichting, maar ook binnen de Republikeinen gaan steeds meer stemmen in die richting. Zo vroegen Senaatsfractieleider Mitch McConnell, Huisfractieleider Kevin McCarty en fractievoorzitster Liz Cheney de bevolking al om zo vaak als mogelijk een masker te dragen. "Draag er een, het is echt niet moeilijk”, aldus McConnell. Cheney postte dan weer een foto van haar vader, ex-vicepresident Dick Cheney, met een mondmasker en de boodschap #echtemannendragenmaskers.

Ook senator Mitt Romney vraagt dat Trump zich pro mondmaskers uitspreekt. Vooral met de feestdag van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli in het verschiet, wordt gevreesd door nieuwe besmettingshaarden in heel het land.

Dick Cheney says WEAR A MASK. #realmenwearmasks pic.twitter.com/iBfVoa7ypL Liz Cheney(@ Liz_Cheney) link

“Wees een voorbeeld voor het land”

Niet alle Republikeinen zijn het eens met hun partijleiders. Afgevaardigde Scott Perry zegt dat hij vooral afstand bewaart en enkel een mondmasker opzet bij dicht contact met anderen. Vicepresident Mike Pence lijkt een tussenpositie in te nemen en riep de bevolking wel al op een mondmasker te dragen als voldoende afstand bewaren niet mogelijk is.

Democratisch voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi riep Trump zondag nog op initiatief te nemen. "Echte mannen dragen een maskertje. Wees een voorbeeld voor het land en doe dat. Het is niet om jezelf te beschermen. Het is om anderen en hun families te beschermen."

Wel verplicht in stad Republikeinse conventie

In sommige staten en steden bestaat al een mondmaskerplicht, maar er is geen federale regel. De stad Jacksonville (Florida), waar de Republikeinse conventie in augustus wordt gehouden, heeft maandag overigens het dragen van mondmaskers verplicht in openbare en binnenruimten of waar geen veilige afstand kan worden gehouden. De Republikeins bestuurde stad heeft die beslissing genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Trump zal in Jacksonville de nominatie accepteren om namens de Republikeinen mee te doen aan de presidentsverkiezingen op 3 november. Het is onduidelijk of de partij zich aan de lokale verplichting zal houden.

In de VS zijn tot dusver meer dan 2,5 miljoen mensen besmet geraakt met het coronavirus. De afgelopen dagen kwamen er telkens meer dan 40.000 bij. Het dodental door Covid-19 schommelt nu rond de 130.000.

