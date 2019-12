Republikeinse tegenstanders van Trump richten lobbygroep op om hem hak te zetten ADN

17 december 2019

20u51

Bron: Belga 0 Een groep van prominente Republikeinse tegenstanders van de Republikeinse president Donald Trump heeft een zogeheten super-PAC opgericht om diens herverkiezing volgend jaar tegen te gaan, net als de verkiezing van sommige van zijn belangrijkste bondgenoten in het Congres.

Een super-Pac is een lobbygroep om een verkiezing te beïnvloeden, ten voordele of ten nadele van kandidaten. In tegenstelling tot een gewone PAC zijn er onbegrensde financiële middelen om die campagne te financieren toegelaten.

Een groep die zich het ‘Lincoln-project’ noemt, adverteerde in de New York Times: "Wij zijn Republikeinen en wij willen Trump verslagen zien", zo citeerde de conservatieve nieuwszender Fox. "In de komende 11 maanden zullen onze inspanningen zich richten op het verslaan van Trump en het Trumpisme in het stemlokaal.” Onder de voortrekkers van de super-Pac is de uitgesproken Trump-tegenstander George Conway, echtgenoot van presidentieel communicatieadviseur Kellyanne Conway, en gouverneur John Kasich van Ohio.

De herverkiezingscampagne van de bewoner van het Witte Huis vuurde snel terug. Geciteerd door Fox noemde communicatiedirecteur Tim Murtaugh het Lincoln-project een "zielige kleine club van irrelevante en valse Republikeinen".