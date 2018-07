Republikeinse stapt na 40 jaar over naar Democraten: “Trump heeft een donkere kant van de VS aangewakkerd" IVI

Bron: The Independent, Facebook 0 De Amerikaanse Lori Stegmann is al veertig jaar lid van de Republikeinse partij en actief in de lokale politiek van haar thuisstaat Oregon. Maar nu stapt ze over naar de Democraten. Ze is naar eigen zeggen het “onethische en immorele gedrag” van de huidige regering beu.

“Ik ben niet veranderd, maar de Republikeinse partij des te meer”, verklaart Stegmann haar beslissing. "Ik kan de misogynie, het racisme en het onethische en immorele gedrag van de huidige regering niet meer steunen."

Nultolerantie

De nultolerantiepolitiek van de regering Trump in zake migrantenfamilies was een doorslaggevende factor voor de vrouw. Meer dan 2.000 migrantenkinderen zijn in mei en juni gescheiden van hun ouders terwijl ze de grens tussen Mexico en de VS wilden oversteken. Nog steeds 700 minderjarigen zijn niet herenigd met hun familie. Voor Stegmann, die geboren is in Zuid-Korea en geadopteerd is door Amerikaanse ouders - is die situatie een brug te ver. “Trumps claim dat migranten een gevaar zijn voor de economie is fout”, zegt Stegmann, die sinds haar achttiende lid is van de Republikeinse partij. “Mensen moeten inzien dat we allemaal migranten zijn.”

Donkere kant

Nog volgens Stegmann heeft Donald Trump de donkere kant van de Verenigde Staten aangewakkerd. “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik niet achter Trump sta, maar ik ben altijd bij de Republikeinse partij gebleven in de hoop dat ikzelf een positieve impact zou kunnen hebben”, zegt Stegmann. “Jammer genoeg kon ik binnen deze partij niet langer een platform vinden waar ik deel van wou uitmaken.”

“Ik heb de beslissing voor mezelf genomen. Dit is wie ik ben, wat ik geloof en wat mijn waarden en normen zijn. Ik sta nu aan de kant van de Democraten”, zegt de vrouw in een verklaring op Facebook. Stegmann is al jaren actief in de lokale politiek en is in 2016 verkozen tot commissaris van het district Multnomah.