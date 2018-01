Republikeinse senatoren willen onderzoek naar auteur 'Golden Shower'-verhaal rond Trump TT

21u10

Bron: Belga 0 AP Christopher Steele. Twee Republikeinse senatoren hebben deze namiddag een misdaadonderzoek aanbevolen naar de voormalige Britse spion Christopher Steele. Die kwam vorig jaar met het beruchte Golden Shower-dossier op de proppen, dat Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen zou bewijzen.

Meest saillante detail uit het dossier was het verhaal over Donald Trump die omgeven door animeermeisjes een plasje waagde in de Moskouse hotelkamer waar Trumps voorganger Barack Obama ooit had verbleven. Volgens de krant New York Times gaat het om de eerste oproep tot onderzoek van misdrijven in verband met Russiagate, de veronderstelde, maar na anderhalf jaar nog steeds niet hardgemaakte collusie tussen Trump en het Kremlin.

De senatoren Charles Grassley, voorzitter van de senaatscommissie Justitie, en Lindsay Graham, een notoire havik, spoorden het ministerie van Justitie aan om na te gaan of Steele niet gelogen heeft tegen de federale overheid over contacten met reporters om info te verkrijgen voor het dossier. Dat dossier baseerde zich nagenoeg uitsluitend op anonieme bronnen.

De 52-jarige Steele werkte jarenlang voor de Britse geheime buitenlandse dienst MI6 en verbleef in het begin van de jaren negentig in Moskou. In 2009 richtte hij een bedrijf op, Orbis Business Intelligence Limited, dat naar eigen zeggen "inlichtingen verzamelt en grensoverstijgend onderzoek voert".

