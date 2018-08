Republikeinse senator John McCain staakt behandeling tegen agressieve kanker IVI

24 augustus 2018

17u50

Bron: ANP, CNN 0 De Amerikaanse senator John McCain heeft besloten zich niet langer te laten behandelen tegen een agressieve hersentumor. Dat heeft zijn familie laten weten. De 81-jarige Republikein is een belangrijke politicus in de VS en staat erom bekend geregeld stevige kritiek te geven op partijgenoot en huidig president Donald Trump.

McCain kreeg de diagnose van hersenkanker vorig jaar. De senator heeft de agressieve tumor glioblastoom. De prognose voor dit type kanker is slecht. "Vorige zomer heeft senator John McCain met de Amerikaanse bevolking het nieuws gedeeld dat onze familie al langer wist: hij had een agressieve glioblastoom en de prognose was ernstig. Het afgelopen jaar heeft John de verwachtingen van zijn overlevingskans overtroffen", zo zegt zijn familie in een statement. "Maar de vooruitgang van de ziekte en zijn oudere leeftijd geven het verdict. Met zijn grote wilskracht heeft hij nu beslist om zijn behandeling stop te zetten."

McCain is senator van de staat Arizona sinds 1987. In 2008 heeft hij meegedaan aan de presidentsverkiezingen, maar hij verloor uiteindelijk van de Democraat Barack Obama. McCain heeft de voorbije twee jaar al heel wat kritiek gegeven op president Trump. Hij heeft ook enkele keren meegestemd met de Democraten. Zo koos hij vorig jaar voor het behouden van ObamaCare en tegen de American Health Care Act, de gezondheidsverzekering die de regering- Trump had opgesteld als alternatief.