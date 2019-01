Republikeinse senator Graham roept Trump op om shutdown op te schorten kv

14 januari 2019

00u27

Bron: ANP 0 De Republikeinse senator Lindsey Graham, die goede banden heeft met president Trump, heeft zondag gepleit voor een tijdelijke heropening van de federale overheid. Een onderbreking van de 'shutdown' zou benut kunnen worden om tot overeenstemming te komen met de Democraten over de financiering van de door Trump gewenste grensmuur bij Mexico.

De Democraten willen niet verder praten zolang overheidsdiensten dicht blijven. Trump weigerde op 21 december een voorlopige begrotingswet te tekenen, omdat daarin niet de door hem gewenste 5,7 miljard dollar voor een grensmuur voorkomt. Het gevolg was dat de overheid deels op slot ging.

Circa 380.000 medewerkers van negen departementen zijn naar huis gestuurd en krijgen niet betaald. Nog eens 420.000 ambtenaren werken bij diensten die het werk niet mogen neerleggen, zoals de douane of de post. Ook zij krijgen echter geen loon zolang de shutdown duurt.



Zondag is het de 23e dag van de langste shutdown in de Amerikaanse geschiedenis.