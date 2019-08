Republikeinse presidentskandidaat hekelt ‘racistische’ Trump: “Er kleeft bloed aan zijn handen” IB

12 augustus 2019

03u21

Bron: Belga, Reuters 0 De Republikeinse presidentskandidaat Bill Weld heeft het "racisme" van zijn tegenstander, president Donald Trump, bekritiseerd. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst op een kermis in Des Moines waarschuwde hij dat de Republikeinse partij een massieve nederlaag riskeert in 2020 indien ze de "racistische scheldtirades" van Trump niet "expliciet afkeurt".

Er kleeft bloed aan de handen van de president na de schietpartij in El Paso want het racistische manifest van de schutter lijkt rechtstreeks te zijn geïnspireerd op de toespraken van Trump, ging Weld verder. "Dus ja, ik associeer hem specifiek met het bloedbad in El Paso, maar ook ruimer gezien met de atmosfeer die tot al die schietpartijen heeft geleid", aldus de 74-jarige oud-gouverneur van Massachusetts.

Trump en zijn adviseurs hebben besloten om "het land op alle mogelijke manieren te verdelen" en de Amerikanen aan te zetten tot woede en haat. "Dat is het tegenovergestelde van de richting die wij uit willen", klonk het voorts. Weld nam al verschillende keren erg progressieve standpunten in. "De rijken zijn te rijk, de armen te arm en dat is niet goed voor de sociale cohesie", betoogde hij onder meer.

“Onmenselijke standpunten”

Ook spotte hij met de standpunten van Trump rond de klimaatverandering en ging hij tekeer tegen de "onmenselijkheid" van de Amerikaanse president op vlak van immigratie.

Weld wordt beschouwd als een progressieve Republikein. Bij de vorige verkiezingen was hij kandidaat-vicepresident van de libertaire kandidaat-president Gary Johnson. Tijdens de campagne voor de race naar het Witte Huis zei hij toen dat er bij Trump “een steekje los zit”.

“Politieke tragedie”

Toen Weld zich in april van dit jaar kandidaat stelde voor de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen, liet hij weten ernaar uit te kijken om het tegen Trump op te nemen. Het zou “een politieke tragedie” zijn als Trump er nog een termijn bij zou krijgen, zei hij toen aan CNN. “Ik zou mezelf schamen als ik nu niet mijn hand zou opsteken en de uitdaging zou aangaan", klonk het toen.

Trumps uitdager lijkt echter weinig kans op de nominatie van zijn partij voor de presidentsverkiezingen in 2020 te maken. Volgens een peiling die in de marge van de kermis in Des Moines werd uitgevoerd, kan de huidige president rekenen op 97 procent van de kiesintenties bij de Republikeinen.