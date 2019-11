Republikeinse politica permanent van Twitter verbannen omdat ze Democratische concurrente wil “laten ophangen” TT

29 november 2019

15u40

Bron: The Hill, Washington Times 0 Het Twitter-account van Danielle Stella, een Republikeinse politica die het bij de verkiezingen van volgend jaar wil opnemen tegen zittend Democratisch parlementslid Ilhan Omar, is permanent geschorst. Stella had in twee posts gezegd dat Omar “berecht en opgehangen” zou moeten worden wegens verraad.

Danielle Stella hoopt volgend jaar de Republikeinse kandidate te worden voor het vijfde district van Minnesota. Die zetel wordt momenteel nog bezet door de Democrate Ilhan Omar. Zij werd vorig jaar verkozen. De in Somalië geboren politica ontvluchtte haar land toen ze acht jaar oud was en woonde vier jaar in een vluchtelingenkamp in Kenia voor ze naar de VS verhuisde. Ze is samen met Rashida Tlaib de eerste moslimvrouw in het Huis, en ook de eerste persoon die er haar hoofddoek draagt.

Maar de manier waarop Stella campagne voert, komt haar nu duur te staan. Haar account @2020mncongress is permanent geschorst nadat ze opriep dat Omar “berecht zou moeten worden voor verraad en dan opgehangen, als bewezen wordt dat ze gevoelige informatie naar Iran heeft gelekt”. In een tweede post was een cartoon te zien van een getekend figuurtje dat aan een galg hangt, gelinkt aan een artikel over het “verraad”.

Twitter zei tegenover Amerikaanse media dat Stella's account is opgeschort wegens "schendingen van de richtlijnen”, maar gaf niet meer commentaar. Stella zelf zegt dat haar opschorting “omdat ik opkom voor het afdwingen van de wet bewijst dat Twitter altijd aan de kant zal staan van terroristen, verraders, pedofielen en verkrachters”.

Omar krijgt sinds haar verkiezing vorig jaar veel doodsbedreigingen en is het slachtoffer van tal van samenzweringstheorieën tegen de VS, zeker sinds president Donald Trump haar ervan beschuldigde de aanslagen van 11 september 2001 te minimaliseren.