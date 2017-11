Republikeinse parlementsvoorzitter verdedigt gebrek aan strenge wapenwetten na schietpartij Texas:"Bidden helpt" TT

12u45

Bron: The Huffington Post 0 AFP "Het juiste ding om te doen tijdens momenten als deze, is bidden. Want weet je wat? Bidden werkt." Dat zegt Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden na de schietpartij in Texas waarbij 26 mensen werden doodgeschoten.

Ryan probeerde zich op Fox News te verdedigen tegen de kritiek die hij en andere politici uit zijn partij krijgen voor het gebrek aan strenge wapenwetten. In plaats van elke keer op te roepen te bidden voor de slachtoffers en het daarbij te laten, zouden beleidsmakers beter iets aan het probleem proberen te doen, zo zeggen critici.

Maar Ryan zette die kritiek maandagavond weg als loze beschuldigingen van "de extreme seculiere linkerzijde". "Het is ontgoochelend en jammer, maar dit is wat je te horen krijgt van hen. Mensen die niet geloven, begrijpen geloof niet. Maar het juiste ding om te doen tijdens momenten als deze, is bidden. Want weet je wat? Bidden werkt."

"Niet te verwonderen dat er zo veel polarisatie is"

"Ik geloof dat, en ik weet dat jij het ook gelooft", zei de toppoliticus nog tegen presentatrice Laura Ingraham. "Maar wanneer je dit hoort van seculier links, is het niet te verwonderen dat er zo veel polarisatie en tweespalt is in dit land, als mensen zo denken."

In een verklaring gaf de organisatie "Bishops United Against Gun Violence", die meer dan 70 bisschoppen vertegenwoordigt, aan dat bidden na tragische gebeurtenissen zoals in Texas moet, maar dat die gebeden ook "gevolgd moeten worden door een diepe introspectie of wij zelf ook niet schuldig zijn aan het kwaad dat we betreuren".

"Verkozen vertegenwoordigers dragen de verantwoordelijkheid wetten te maken die onze burgers beschermen. Als ze die taak niet aankunnen, moeten we hen vervangen. In tussentijd vragen we dat gekozen leiders die vinden dat de opeenvolgende massaslachtingen gewoon de prijs voor onze vrijheid zijn, stoppen met de eeuwigdurende herhaling van de woorden 'gedachten en gebeden'."