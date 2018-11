Republikeinse herovert Senaatszetel bij herstemming in Mississippi IB

28 november 2018

05u12

Bron: Belga 0 De Republikeinse Cindy Hyde-Smith heeft vandaag bij een herstemming in de Amerikaanse deelstaat Mississippi haar Senaatszetel heroverd. Mississippi was de laatste staat waarvan de uitslag van de tussentijdse verkiezingen (midterms) nog niet bekend was.

De Republikeinse meerderheid in de Senaat komt daarmee vanaf januari op 53 zetels, versus 47 zetels voor de Democraten. De Republikeinen vergroten zo hun machtsgreep: nu bedraagt hun meerderheid slechts 51 zetels.

Grote Trumpaanhanger

De overwinning van Hyde-Smith op haar zwarte tegenkandidaat Mike Espy was verwacht; ze lag in de peilingen ruim voorop. De Republikeinse is een grote Trump-aanhanger. De president kwam maandag nog zijn steun uitspreken voor haar.

Mississippi was de laatste staat waarvan de uitslag van de tussentijdse verkiezingen (midterms) nog niet bekend was.