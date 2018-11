Republikeinse gouverneurskandidaat Georgia opent twee dagen voor verkiezingen plots onderzoek naar Democraten wegens “cybercrimes” TT

05 november 2018



Bron: Reuters 0 Brian Kemp, minister van Binnenlandse Zaken in de Amerikaanse staat Georgia en Republikeins kandidaat voor de post van gouverneur bij de verkiezingen morgen, heeft een onderzoek geopend naar de Democraten. Hij beschuldigt de tegenpartij ervan geprobeerd te hebben het elektronische registratiesysteem voor de verkiezingen te hacken. Bewijs levert Kemp niet.

De gouverneursverkiezing in Georgia wordt al weken met argusogen gevolgd in heel de VS omdat de staat symbool is komen te staan voor alles wat er misloopt rond de deelname van minderheidsgroepen aan de verkiezingen. De Republikein Kemp is als minister verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen waar hij zelf aan deelneemt, maar weigerde in aanloop zijn functie tijdelijk stop te zetten. Hij hoopt gouverneur te kunnen worden en staat tegenover de Democrate Stacey Abrams, die de eerste zwarte vrouwelijke gouverneur in de VS zou kunnen worden.

Kemps ministerie kondigde gisteren plots een onderzoek te starten naar de Democraten in de staat, omdat ze geprobeerd zouden hebben het registratiesysteem voor kiezers te hacken. Bewijs kwam er niet, maar zowel de FBI als het federale departement Binnenlandse Veiligheid werden volgens Kemp verwittigd. “We kunnen geen specifieke commentaar geven, maar bevestigen dat de Democratische Partij van Georgia deel uitmaakt van een onderzoek naar mogelijke cybermisdrijven”, aldus een woordvoerder van Kemp. De FBI en het departement Binnenlandse Veiligheid gaven geen commentaar.

“Politieke stunt”

De Democraten ontkennen de beschuldigingen in alle toonaarden en zien er een erg doorzichtig manoeuvre in twee dagen voor de tussentijdse verkiezingen. "Deze politieke stunt is opnieuw een voorbeeld van waarom hij niet te vertrouwen is en waarom hij niet aan het hoofd zou moeten staan van een verkiezing waarin hij zelf kandidaat is.”

Kemp wordt er al weken van beschuldigd er alles aan te doen om zo veel mogelijk kiezers uit minderheidsgroepen, die vaker voor de Democraten stemmen, tegen te houden te gaan stemmen, het systeem van ‘voter suppression’. Vrijdag nog werd hij teruggefloten door twee federale rechtbanken die hem dwongen duizenden kiezers toch toe te laten te gaan stemmen. Hun registratie was geblokkeerd omdat er volgens hem problemen waren met hun namen en accenttekens, en handtekeningen die niet exact overeenkwamen. Ook pogingen stembureaus te sluiten in gebieden met veel minderheden, mislukten.