Republikeinse ex-presidentskandidaat overleden aan Covid-19 nadat hij aanwezig was op verkiezingsrally Trump

30 juli 2020

17u32

Bron: Reuters, CNN 9 Een Republikeinse ex-presidentskandidaat, Herman Cain (74), is overleden aan Covid-19. Dat blijkt uit een statement op zijn website en sociale mediakanalen. Cain testte eind juni positief op corona nadat hij aanwezig was geweest op een verkiezingsrally van president Donald Trump in Tulsa, Oklahoma.

Op het evenement in Tulsa op 20 juni waren veel mensen bijeengekomen, zonder dat er afstand werd gehouden of mondmaskers werden gedragen om verspreiding van het longvirus tegen te gaan. Achteraf bleken verschillende aanwezigen besmet. Ook Cain.

De ex-zakenman nam in 2012 deel aan de Republikeinse voorverkiezingen voor het presidentschap en bleef ook daarna politiek actief. Als medevoorzitter van ‘Black Voices for Trump’ was hij vorige maand op de rally in Tulsa aanwezig. Hij kwam toen niet in contact met de president zelf. Later bleek dat Cain besmet was geraakt, officieel is het niet duidelijk waar hij de corona-infectie opliep.



Begin deze maand, twee dagen na de positieve test, moest Cain opgenomen worden in een ziekenhuis in Atlanta. Zijn toestand verergerde en hij kreeg een tijdlang zuurstof toegediend. Vandaag is hij overleden. “Ons hart is gebroken en de wereld is een beetje armer: Herman Cain is heengegaan om bij God te zijn”, zo staat te lezen in het statement.

Here’s just a few of the #BlackVoicesForTrump at tonight’s rally! Having a fantastic time!#TulsaRally2020 #Trumptulsa #TulsaTrumprally #MAGA #Trump2020 #Trump2020Landslide pic.twitter.com/27mUzkg7kL Herman Cain(@ THEHermanCain) link