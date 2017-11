Republikeins senaatskandidaat opnieuw beschuldigd van aanranding KV

23u27

Bron: Belga 1 AFP Roy Moore is kandidaat-senator voor de staat Alabama. Hij is de voormalige opperrechter van het hooggerechtshof van Alabama. Er is maandag een tweede vrouw naar voor gekomen die Roy Moore, Republikeins kandidaat voor Alabama bij de senaatsverkiezingen, ervan beschuldigt haar als tiener aangerand te hebben, tientallen jaren geleden.

Beverly Young Nelson, nu 55, zei tijdens een persconferentie dat ze Moore ontmoette toen ze in de jaren '70 in een restaurant werkte waar de toenmalige openbaar aanklager regelmatig kwam. De aanranding gebeurde toen ze 16 was, getuigde Nelson. Moore bood haar een lift aan. In de auto betastte hij het meisje, greep haar bij de nek en dwong haar in de richting van zijn kruis. "Ik deed niets om die aanranding te verdienen", aldus Nelson, die aangaf dat ze met haar getuigenis kwam in de nasleep van andere beschuldigingen tegen de politicus.

Tijdens de persconferentie zei Nelson dat ze zich herinnert dat Moore regelmatig flirtte en haar haar aanraakte, maar ze voegde eraan toe dat ze daar niets uit opmaakte. Toen ze inging op zijn aanbod om haar een lift te geven, zei ze hem te vertrouwen vanwege zijn belangrijke positie in de gemeenschap. Moore zei haar toen dat niemand haar zou geloven als ze daarover zou vertellen.

Nelson zei dat er geen politieke redenen speelde bij haar getuigenis, omdat zowel zij als haar man voor Trump stemden.

EPA Beverly Young Nelson, bijgestaan door haar advocate Gloria Allred.

Onenigheid met partijtop

Door de nieuwe beschuldigingen kwamen er nog meer vragen vanuit de top van de Republikeinse partij aan Moore op zijn kandidatuur in te trekken. "Ik geloof de vrouwen, ja", reageerde de Republikeinse fractieleider in de Senaat Mitch McConnell. Moore ontkent de beschuldigingen, en riep daarentegen McConnell op om een stap opzij te zetten.

Eerder kwamen er al berichten naar buiten over de aanranding van een 14-jarig meisje in 1979.

De verkiezingen worden gehouden op 12 december.