Republikeins parlementslid verdedigt recht op wapens op wel heel vreemde manier: "Hoeveel Joden zijn er niet in de ovens verbrand omdat ze ongewapend waren?" TT

01 maart 2018

11u10

Bron: CNN, The Guardian 23 Een invloedrijk Republikeins parlementslid heeft voor ophef gezorgd door te suggereren dat er in de Holocaust minder slachtoffers waren gevallen als het Joodse volk tijdens de Tweede Wereldoorlog wapens had gehad. "Hij heeft duidelijk geen enkel idee van de geschiedenis van de Holocaust", reageren Joodse verenigingen.

Don Young is parlementslid voor de staat Alaska en heeft als langst zittend lid van het Huis van Afgevaardigden heel wat invloed in zijn partij. Hij zetelt al sinds 1973 in het Huis en staat bekend om zijn vaak controversiële uitspraken.

Ook over het oplaaiende wapendebat in de VS heeft Young een mening. Op een conferentie in de staatshoofdstad Juneau antwoordde hij vorige week op een vraag over hoe schietpartijen in de toekomst best voorkomen kunnen worden. Minder wapens is alvast niet de oplossing, vond de Republikein, die verwees naar de Tweede Wereldoorlog en de naziheerschappij in Europa.

Tenenkrullend

"Hoeveel miljoenen mensen zijn er niet neergeschoten en gedood omdat ze ongewapend waren? Vijftig miljoen in Rusland, omdat hun burgers niet gewapend waren. En hoeveel Joden zijn er niet in de ovens verbrand omdat ze ongewapend waren?"

Op de uitspraken kwam meteen scherpe commentaar van de Anti-Defamation League, een internationale ngo die ijvert voor de bestrijding van jodenhaat. "Het is tenenkrullend om te suggereren dat persoonlijke wapens in de handen van het kleine aantal Duitse Joden (214.000 in 1938) de massaslachting door nazi-Duitsland had kunnen voorkomen, terwijl zelfs de legers van Polen, Frankrijk, België en vele andere landen werden overrompeld door het Derde Rijk."

Ongelooflijk gebrek aan kennis

Rabbijn Michael Oblath in de Beth- Sholom-congregatie in Anchorage, de grootste stad van Alaska, zegt dat Young een "ongelooflijk gebrek" aan kennis over de geschiedenis van de Holocaust tentoon spreidde. "Zijn uitspraken zijn misleidend, fout en voelen bijzonder kil aan."

Een woordvoerder van Young zegt dat zijn uitspraken "volledig uit de context" zijn getrokken. "Hij refereerde naar het feit dat nadat Hitler de wapens van Joodse Duitsers in beslag nam, die gemeenschappen zich minder goed konden verdedigen. Hij bedoelde helemaal dat niet gewapende Joden de horror van de Holocaust hadden kunnen voorkomen. Zijn boodschap is dat burgers ontwapenen afschuwelijke gevolgen kan hebben."

Carson

Enkele jaren geleden suggereerde de toen nog Republikeinse presidentskandidaat Ben Carson al eens hetzelfde. In een interview op nieuwzender CNN maakte de Afro-Amerikaanse voormalige neurochirurg het punt dat tijdens de uitroeiing door de nazi's veel minder joodse slachtoffers zouden zijn gevallen mochten de Duitse burgers destijds bewapend zijn geweest.

Gevraagd om enige toelichting zei Carson: "De waarschijnlijkheid dat Hitler zijn doelstellingen (vermoedelijk verwees Carson naar de Endlösung, nvdr) bereikte, zou veel kleiner zijn geweest als de mensen over wapens beschikten". Carson is vandaag minister van Huisvesting in de regering-Trump.