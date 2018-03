Republikeins ex-presidentskandidaat: jongeren zouden beter leren reanimeren in plaats van protesteren TT

25 maart 2018

19u41

Bron: CNN 3 Rick Santorum, voormalig presidentskandidaat voor de Republikeinse partij, is geen grote fan van de March for our Lives, waarbij gisteren honderdduizenden veelal jonge Amerikanen op straat kwamen in Washington DC. "Misschien kunnen jongeren in plaats van naar iemand anders kijken op hun probleem op te lossen, ook effectief iets doen, zoals leren reanimeren?"

Santorum deed zijn uitspraken live op CNN. Ook vond hij dat jongeren eerder dan te protesteren zouden moeten "leren omgaan met situaties waarbij er een gewelddadige schutter is, zodat je daar op kan reageren".

Nieuwe wapenwetten zullen het geweld niet oplossen, vindt Santorum. Jongeren moeten op andere manieren het geweld leren tegengaan. "Ze hebben zelf geen actie ondernomen, maar vragen aan anderen om een wet aan te passen. In plaats van zichzelf af te vragen: 'Hoe ga ik als individu om met dit probleem? Hoe ga ik in mijn gemeenschap iets doen tegen het pesten? Wat ga ik doen om een schutter te helpen stoppen?' Dat zijn de dingen waar je zelf over kan nadenken, in plaats van te gaan protesteren en roepen 'Oh, iemand anders moet een wet goedkeuren die mij moet beschermen'."

Een linkse CNN-commentator, Van Jones, onderbrak Santorum daarop en zei dat zijn zoon bijna an de middelbare school begint. "Ik wil dat hij zich concentreert op rekenen en andere dingen. Als de belangrijkste manier om de middelbare school door te komen is om te leren reanimeren wanneer zijn vrienden worden neergeschoten... hoe ver zijn we dan van huis? Ik ben trots op deze kinderen."