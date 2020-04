Republikeins congreslid verkiest “verlies aan mensenlevens” boven “verlies Amerikaanse manier van leven” Joeri Vlemings

15 april 2020

16u25 5 Een Republikeins congreslid uit Indiana vindt “het mindere van twee kwaden” dat er meer mensenlevens verloren gaan aan het coronavirus dan dat de Amerikanen hun manier van leven moeten opgeven. Dat zei Trey Hollingsworth aan radiozender WIBC. De politicus wil de Amerikanen absoluut weer aan het werk.

“Het is altijd het standpunt van de Amerikaanse regering om bij de keuze tussen het verlies van onze manier van leven als Amerikanen en het verlies van levens, van Amerikaanse levens, altijd voor het laatste te kiezen”, zei Hollingsworth letterlijk op WIBC in Indianapolis. De Republikein toonde begrip voor de wetenschap, maar wil te allen prijze de economie redden, ook al kost dat dus mensenlevens. “Dat is niet nul komma nul kwaad, maar het is het minste van twee kwaden”, zei hij. “En we zijn van plan die richting uit te gaan. Dat is onze verantwoordelijkheid.”

Daarmee volgt Hollingsworth de mening van de Amerikaanse president Donald Trump, die zelf liefst ook zo snel mogelijk iedereen weer aan het werk ziet. De stelling van Hollingsworth is: “De overheid moet de bevolking in de ogen kijken en zeggen: ‘We nemen de beste beslissingen voor zoveel mogelijk Amerikanen’, en het antwoord daarop is dat de Amerikanen weer aan het werk moeten, weer naar hun bedrijven moeten”.

Tegen wetenschappelijk advies in

Maar wetenschappers waarschuwden al voor een nieuwe opflakkering van het Covid-19-virus in de VS bij een al te snelle opheffing van de quarantaine. Zoals de bekende viroloog Anthony Fauci, directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases en de man die Trump adviseert over de coronamaatregelen: “Ik garandeer je dat er nieuwe besmettingen opduiken vanaf het moment dat je de maatregelen begint in te trekken”.

Aan CNN verduidelijkte Hollingsworth later dat “het overdreven is te stellen dat we maar keuze hebben tussen twee extreme opties: helemaal geen economie of heel veel doden”. Hollingsworth ziet heil in iets daartussen: “We kunnen de beste biologische en economische inzichten aanwenden om de economie zoveel mogelijk te laten draaien en ons tegelijkertijd in te zetten om de kans op overdracht van de ziekte zo klein mogelijk te houden.”

