Republikeinen zijn het eens over belastingplan: belastingvermindering voor de rijken en minder winstbelasting

De Republikeinen in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden zijn het eens geworden over de grootste hervorming van het Amerikaanse belastingsysteem in ruim dertig jaar tijd. Volgende week wordt over de nieuwe wet gestemd. Verwacht wordt dat deze zal worden aangenomen.

In het plan staat onder meer dat de winstbelasting vanaf begin 2018 wordt verlaagd van 35 naar 21 procent. Ook gaat de belasting voor de hoogste inkomens omlaag van 39,6 procent naar 37 procent. De verwachting is dat de Senaat en het Huis van Afgevaardigden volgende week over deze eindversie van het belastingplan stemmen. De Republikeinen hebben in beide een meerderheid.

Twee Republikeinse senatoren die eerder bedenkingen bij de maatregelen hadden, Marco Rubio en Bob Corker, hebben zich alsnog achter het plan geschaard. Corker was in de senaat de enige Republikein tegen stemde. De Republikeinse senator Susan Collins uit Maine sprak eerder haar twijfels uit, maar zal de wet naar verwachting uiteindelijk steunen. Op haar verzoek werden meerdere aanpassingen gedaan op het gebied van gezondheidszorg. Collins was eerder dit jaar één van de weinige Republikeinen die tegen het plan van haar eigen partij stemde dat Obamacare moest vervangen.

Democratische kritiek

De Democraten hebben felle kritiek geuit op het belastingplan. Ze zeggen dat het vooral gunstig is voor de allerrijksten en dat de middenklasse er weinig profijt van gaat hebben. Ze zijn ook gekant tegen de afschaffing van de boete voor Amerikanen die geen zorgverzekering hebben. De rekenkamer van het Congres heeft becijferd dat dit in 2017 tot wel 13 miljoen onverzekerde inwoners kan leiden.

Democraten willen dat Doug Jones, die deze week in de strijd om een open senaatszetel de Republikein Roy Moore versloeg, onmiddellijk aan de slag gaat zodat hij kan stemmen over de belastingwet. Met de winst van Jones is de Republikeinse meerderheid in de senaat geslonken naar 51 zetels, tegenover 49 voor de Democraten.