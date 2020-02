Republikeinen willen biljoen bomen planten tegen klimaatverandering, ook Trump is voorstander YV

14 februari 2020

11u08

Bron: Reuters, NYT 4 De Republikeinen in het Amerikaanse Congres hebben woensdag een wetsvoorstel ingediend om een biljoen, of duizend miljard, bomen te planten tegen 2050 om de opwarming van het klimaat tegen te gaan. Bomen zijn een natuurlijke oplossing omdat ze koolstofdioxide uit de lucht filteren. Milieuactivisten zijn sceptisch voor de maatregel.

De vraag naar actie tegen de klimaatverandering in Amerika stijgt, ook bij de rechtse Republikeinen. Bomen planten is een relatief makkelijke oplossing voor de partij, omdat ze de sluiting van vervuilende energiecentrales die grote hoeveelheden koolstofdioxide uitstoten, zo kan voorkomen. Uit cijfers (CDIAC) blijkt trouwens dat de Verenigde Staten over de geschiedenis het meest bijdroeg aan de CO2-uitstoot. Vandaag stoot China jaarlijks het meeste uit, maar staat de Verenigde Staten op nummer twee met 14% van de CO2 wereldwijd.

“Ambitieuze inspanning”

President Donald Trump, die herhaaldelijk publiekelijk twijfelde aan de klimaatcrisis, had zijn steun voor het plan al aangekondigd op het World Economic Forum in Davos, Zwitserland, vorige maand. Ook in zijn State of The Union toespraak herhaalde hij dat hij voor bomen planten was. “Het is een ambitieuze inspanning om de overheid en de private sector samen te brengen om nieuwe bomen in Amerika en over de hele wereld te planten”, deelde hij toen mee.

Het wetsvoorstel is deel van een groter plan tegen klimaatverandering. De komende weken zullen de Republikeinen andere maatregelen voorstellen zoals bijvoorbeeld het inzetten op technologie die carbon uit energiecentrales en de lucht kan filteren en vastzetten. Het kostenplaatje om de bomen te planten, wordt geschat tussen de 4,5 en 5 miljard dollar per jaar.

Milieuactivisten niet overtuigd

De Democraten daarentegen willen liever afstappen van vervuilende manieren om energie op te wekken. Zij dienden al voorstellen in om snel te stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen om de ernstige gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Een bekend plan van de Democraten, de ‘Green New Deal’, waarmee ze drastische structurele veranderingen wilden doorvoeren, geraakte nooit goedgekeurd.

Maar milieuactivisten zijn niet overtuigd van het Republikeins plan en vinden dat de focus net moet liggen op het verminderen van de uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen. “Bomen planten is natuurlijk goed, maar het is lang niet genoeg en kan echte verandering niet vervangen”, zei de Zweedse tieneractiviste Greta Thunberg in Davos, vorige maand over de maatregel.

Landen zetten meer en meer in op bomen planten. In juli, vorig jaar, brak Ethiopië een wereldrecord door 350 miljoen bomen te planten binnen 12 uur. Eind vorig jaar zette een aantal bekende Youtubers een campagne op poten om 20 miljoen bomen te planten. Elon Musk, bekend van Tesla en SpaceX, kocht zo zelfs 1 miljoen bomen voor de actie.