Republikeinen VS willen actie tegen Iran RL

21 juni 2019

01u41

Bron: ANP 0 Een aantal prominente Republikeinen uit het Huis van Afgevaardigden in de VS willen dat Amerika "afgemeten actie" onderneemt tegen Iran.

De Iraanse Revolutionaire Garde claimde eerder een Amerikaanse 'spion-drone' te hebben neergeschoten in de zuidelijke provincie Hormozgan. De VS verklaarden in reactie dat er geen onbemande toestellen van het Amerikaanse leger in Iran actief waren. Volgens Washington vloog de drone in het internationale luchtruim boven de Straat van Hormuz.

"Iran heeft in internationale wateren een toestel van de Verenigde Staten aangevallen", zegt Kevin McCarthy. De politicus uit Californië is de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. "Deze provocatie komt een week nadat ze twee commerciële tankers in internationale wateren hebben aangevallen en vernietigd." McCarthy vond steun bij Republikeinen Michael McCaul, Mac Thornberry en Devin Nunes.