Republikeinen inlichtingencommissie: "Geen collusie tussen Trumps campagneteam en Rusland" IB

13 maart 2018

00u20

Bron: CNN, Belga 1 De Republikeinen in de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden hebben "geen enkel bewijs van collusie, coördinatie of complot gevonden tussen het campagneteam van president Donald Trump en Rusland". Dat meldt de inlichtingencommissie vandaag in een persbericht.

De inlichtingencommissie, gedomineerd door Republikeinen, presenteerde maandag in een persbericht zijn belangrijkste conclusies van het onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Maar het zijn enkel de Republikeinse leden van de commissie die de conclusies hebben ondertekend.

"Partijdig onderzoek"

De Republikeinen beweren ook dat ze geen bewijzen vonden van een voorkeur van Vladimir Poetin voor Trump in 2016 - in tegenstelling tot wat de inlichtingendiensten concludeerden. De Democratische leden van de commissie zullen de conclusies wellicht verwerpen. Ze beklagen zich al maanden over het partijdige onderzoek van de parlementscommissie.

Bovendien is het zo dat speciaal aanklager Robert Mueller nog steeds nieuwe sporen onderzoekt in het gerechtelijke onderzoek naar de mogelijke inmenging.