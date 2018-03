Republikeinen inlichtingencommissie: "Geen collusie tussen Trumps campagneteam en Rusland" IB

13 maart 2018

00u20

Bron: CNN, Belga 1 De Republikeinen in de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden hebben "geen enkel bewijs van collusie, coördinatie of complot gevonden tussen het campagneteam van president Donald Trump en Rusland". Dat meldt de inlichtingencommissie vandaag in een persbericht dat enkel door de Republikeinen is ondertekend. De Democraten delen de conclusies niet en zijn furieus.

De inlichtingendiensten van de VS beschuldigen het Kremlin er al langer van dat ze zich gemengd hebben in de kiesstrijd om de latere winnaar Trump te helpen zijn concurrente Hillary Clinton te beschadigen. Een speciaal aanklager en verschillende parlementscommissies onderzoeken of er daarbij afspraken waren tussen Team Trump en Moskou.

Na een onderzoek van een jaar zien de Republikeinen geen reden om te denken dat Rusland voor Trump en tegen Clinton was. Daarmee spreken ze de conclusies van de inlichtingendiensten van de VS tegen. "We hebben geen enkel bewijs van collusie, coördinatie of complot gevonden tussen het campagneteam van president Donald Trump en Rusland", klinkt het in een persbericht. De Washington Post citeert uit het persbericht dat er hoogstens sprake was van "slechte inschattingen en ongelukkige ontmoetingen".

Enkel de Republikeinse leden van de commissie hebben de conclusies ondertekend. De Democraten zijn furieus en delen het standpunt niet. Democraat Adam Schiff zei in een eerste reactie dat er wel degelijk overtuigend en duidelijk bewijs is gevonden voor de Russische inmenging. Speciaal aanklager Robert Mueller onderzoekt nog steeds nieuwe sporen in het gerechtelijke onderzoek naar de mogelijke inmenging van de Russen.

"Fictie en stof voor misdaadschrijvers"

Republikeins parlementslid Mike Conaway leidt het Rusland-onderzoek van de commissie. Hij zegt dat de vermoedens van geheime afspraken op zijn best stof zijn voor misdaadschrijvers als Tom Clancy. Het zou volgens hem dus ook "fictie zijn" om geheime afspraken te vermoeden achter de ontmoeting van Trumps oudste zoon Donald junior in juli 2016 met een Russische advocate. Feit is dat zij Trump jr. gevoelige informatie beloofde over Clinton. In de ruimte bevonden zich ook Trumps adviseur en schoonzoon Jared Kushner en gewezen campagneleider Paul Manafort.

Partijdig onderzoek en opmerkelijke timing

Het ontwerprapport wordt vandaag aan de Democratische leden van de commissie toegezonden. Het tijdstip waarop de conclusies naar buiten komen, roepen op zijn minst vragen op. Speciaal aanklager Robert Mueller onderzoekt immers nog steeds nieuwe sporen in het gerechtelijke onderzoek naar de mogelijke inmenging. Zijn vaststellingen zetten het Witte Huis steeds meer onder druk.

