Republikeinen helemaal in de war na tweet Trump: is hij nu voor of tegen afluisteren? Amerikaanse inlichtingendiensten mogen komende jaren nóg meer burgers afluisteren

20u17

Bron: Belga, CNN, The Washington Post Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de uitbreiding goedgekeurd van de controversiële FISA Act, het afluisterprogramma dat de regering in Washington in staat stelt de gegevens van miljoenen mensen buiten de VS, maar ook van Amerikanen waar dan ook te vergaren. Opvallend: terwijl zijn regering al een hele week de verlenging verdedigt, ging Trump daar op Twitter radicaal tegen in. Twee uur later verbeterde hij plots zijn standpunt.

Voorafgaand aan de stemming zorgde president Donald Trump voor heel wat verwarring in Washington DC, CNN spreekt zelfs van "chaos" in het Witte Huis. In een eerste ochtend-tweet, tijdens de Amerikaanse ochtendshows waar het onderwerp ter sprake kwam, sprak Trump zich tegen FISA uit, vooral dan omdat de wet "mogelijk" tegen hem is gebruikt tijdens zijn presidentscampagne.

In een latere tweet, enkele uren later en na tientallen telefoontjes van stomverbaasde Republikeinen en regeringsleden naar het Witte Huis en stafchef John Kelly, luidde het plots dat de FISA Act een prima wet is om "slechte buitenlanders" te bespioneren. "Ik heb persoonlijk de reparatie bevolen sinds ik president ben. We hebben de wet nodig! Word slim!"

De Republikeinen verklaren al een week in alle mogelijke media dat een verlenging van de wet absoluut noodzakelijk is voor de veiligheid van de VS.

With that being said, I have personally directed the fix to the unmasking process since taking office and today’s vote is about foreign surveillance of foreign bad guys on foreign land. We need it! Get smart! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Opwelling

De vraag is dan ook: tweette Trump opnieuw in een opwelling nadat hij een item op tv had gezien, zonder veel na te denken over het beleid en de standpunten van zijn regering, waar hij pas later aan herinnerd werd? Tijdens zijn eerste tweet citeerde hij letterlijk een banner die op dat moment te zien was op Fox News, waar een conservatieve rechter zich op dat moment tegen de wet uitsprak.

Volgens CNN werd Trumps tweede tweet opgesteld in overleg met CIA-baas Mike Pompeo en adviseur Binnenlandse Veiligheid Tom Bossert. Ook Republikeins parlementsvoorzitter Paul Ryan werd geconsulteerd.

Left, Fox & Friends, 6:46 am

Right, Trump, 7:33 am pic.twitter.com/hvxAc93EyK Matthew Gertz(@ MattGertz) link

Het Witte Huis ontkende vanavond dat Trump zichzelf tegensprak. "Hij snapt de wet volledig", verklaarde woordvoerster Sarah Huckabee Sanders tijdens de dagelijkse persbriefing. "Wij zien geen tegenstrijdigheden in de tweets."

Press Sec. Sanders tells @CeciliaVega that Pres. Trump "has a full understanding" of his administration's FISA policy, despite seemingly contradictory tweets this morning. https://t.co/fWzLBQOWOc pic.twitter.com/PbngVObU5t ABC News(@ ABC) link

Big Brother

FISA is het acroniem van Foreign Intelligence Surveillance Act. Het wetsontwerp moet nu nog door de Senaat en de president respectievelijk goedgekeurd en ondertekend worden. Het huidige FISA-programma loopt op 19 januari af.

Volgens voorstanders van de wet helpt die in de strijd tegen het terrorisme; tegenstanders zien vooral een Big Brother-achtige inbreuk op de privacy.

Indien definitief goedgekeurd, zijn de inlichtingendiensten weer voor zes jaar zoet en kunnen zij naar hartelust blijven snuffelen op het internet en het e-mailverkeer.

De goedkeuring in het Huis van Afgevaardigden is te danken aan 55 Democraten die voor behoud van het programma stemden. Een kleine(re) groep van Democraten en Republikeinen probeerde vergeefs de wet te amenderen om de Amerikanen iets meer te behoeden voor de inbreuken op hun privacy. Het programma werd uiteindelijk in het Huis goedgekeurd met 256 stemmen tegen 164.

