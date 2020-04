Republikeinen halen slag thuis: ondanks coronacrisis vandaag toch voorverkiezingen in Wisconsin KVDS

07 april 2020

06u40

Bron: Reuters, De Volkskrant 0 Hoewel er in de Amerikaanse staat Wisconsin een advies geldt om thuis te blijven in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, zullen er vandaag toch voorverkiezingen doorgaan. Dat hebben rechters van het Hooggerechtshof van de staat én het Hooggerechtshof in Washington beslist. Op vraag van de Republikeinen, die hopen dat een lage opkomst in hun voordeel uitpakt.

De Democratische gouverneur van Wisconsin Tony Evers had gisteren de voorverkiezingen op het allerlaatste moment nog uitgesteld tot begin juni, zoals zo'n vijftien andere staten, maar hij werd teruggefloten.

Niet akkoord

Het door de Republikeinen geleide deelstaatparlement was niet akkoord en stapte naar het hooggerechtshof in Wisconsin, waar de conservatieve rechters in de meerderheid zijn. Dat oordeelde dat de voorverkiezingen niet mochten worden uitgesteld. De Republikeinen vochten daarnaast een beslissing van lagere rechters aan bij het - ook conservatieve - federale Hooggerechtshof in Washington DC. Door vertragingen bij de post hebben tienduizenden inwoners hun stembrief nog niet gekregen, maar zij mogen hun stem niet later uitbrengen.



Het resultaat: er wordt dinsdag gestemd en wie geen stembrief kreeg, heeft pech. Omdat het virus vooral aanwezig is in steden en dat de plaats is waar de meeste Democratische kiezers wonen, zullen de Democraten het vermoedelijk meer voelen dan de Republikeinen. Er zullen bovendien heel wat minder stembureaus open zijn, waardoor stemmen nu echt op gevaar van eigen leven zal gebeuren.

