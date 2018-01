Republikeinen geven geheim rapport over 'FBI-fouten' in Rusland-onderzoek vrij: "Persoonlijk belang Trump boven nationaal belang" TT

Bron: Reuters, Huffington Post 0 In de parlementscommissie voor de Inlichtingendiensten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben de Republikeinen de vrijgave van een uiterst geheim rapport over de FBI goedgekeurd, ondanks felle tegenkanting van de veiligheidsdiensten en de Democraten. Zij verwijten de Republikeinen dat ze Trumps belangen boven de nationale belangen willen stellen. Volgens de Republikeinen toont het rapport van vier pagina's aan dat de FBI en het ministerie van Justitie vooringenomen zijn tegen Trump.

De Republikeinen negeerden waarschuwingen van ondere andere de viceminister van Justitie, die de vrijgave "extreem roekeloos" noemde. De Democraten spraken van een "trieste dag", ook omdat de Republikeinse meerderheid in de commissie een tegenrapport van hen wegstemde. "Vandaag heeft deze commissie de persoonlijke belangen van president Trump, en misschien ook hun eigen politieke belangen, boven die van de natie gesteld", aldus de hooggeplaatste Democraat Adam Schiff.

Het document is op dit moment nog niet publiek gemaakt, maar het zou beschuldigingen aan het adres van de FBI en het ministerie van Justitie bevatten. Zij zouden hun macht misbruikt hebben in het onderzoek naar de Russische inmenging in de verkiezingscampagne van 2016 en hun boekje te buiten gegaan zijn bij de aanvraag om Carter Page, een adviseur in Trumps campagne, af te luisteren. Volgens het rapport werd die aanvraag gebaseerd op een dossier dat door een Britse spion werd samengesteld op vraag van de Democraten.

Pro-Democratische vooringenomenheid

In het rapport worden ook onderminister voor Justitie Rod Rosenstein en FBI-vicedirecteur Andrew McCabe beschuldigd van pro-Democratische gevoelens. McCabe, die al eerder door Trump werd bekritiseerd, stapte gisteren op bij de FBI na maandenlange druk van Republikeinen. Volgens hen was McCabe vooringenomen omdat zijn echtgenote bij lokale verkiezingen ooit (vruchteloos) opkwam voor de Democraten. Pittige anekdote: de dag nadat Trump FBI-baas James Comey ontsloeg, belde hij McCabe op om te vragen waarom Comey toch nog op kosten van de staat een vliegtuig had mogen nemen. Toen McCabe zei dat hij daar geen zeg in had, en als hij het wel had, dat niet verboden zou hebben, zou Trump hem gezegd hebben aan zijn vrouw te vragen hoe het voelt een loser te zijn.

De Republikeinen speculeren al weken in de pers dat het rapport het Rusland-onderzoek ten val kan doen brengen. Nochtans hebben ze het zelf geschreven. Het werd de afgelopen dagen omschreven als "absoluut shockerend", "je mond valt er van open", "erger dan Watergate" en "iets dat het Amerikaanse volk absoluut moet zien". De hashtag #releasethememo was een van de meest gebruikte in politieke kringen op Twitter, ook door Donald Trump Jr.

Americans deserve to know the contents of the memo. Democrats & deep state govt officials are doing everything they can to protect those within the government who used their positions of influence to target those they disagree with politically. RELEASE THE MEMO! #ReleaseTheMemo Donald Trump Jr.(@ DonaldJTrumpJr) link

"Misleidend"

Volgens de Democraten is het rapport echter "bijzonder misleidend" en opgesteld op basis van slechts een selectie van zeer geheime documenten. De enige bedoeling zou zijn om de speciale aanklager in het Rusland-onderzoek, Robert Mueller, in diskrediet te brengen. Die voert al maanden een onderzoek naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen en de eventuele rol van Trumps campagneteam daarin. Mueller en zijn team krijgen dan ook al maanden felle kritiek uit Republikeinse hoek te verwerken dat hun onderzoek niet onpartijdig zou zijn.

De Republikeinen gaven aan president Trump vijf dagen om te beslissen het geheime rapport vrij te geven of het toch geheim te houden. Maar volgens het Witte Huis zal het document sowieso publiek worden na de stemming in het Huis.