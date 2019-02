Republikeinen en Democraten bereiken akkoord over grensbewaking, maar Trump is “niet blij” kv

12 februari 2019

18u32

Bron: ANP, Reuters, AP 1 In het Amerikaanse Congres zijn de Republikeinen en Democraten tot een akkoord gekomen over de financiering van de grensbeveiliging. Volgens de Republikeinse senator Richard Shelby heeft het team van onderhandelaars een principeakkoord bereikt. Als het akkoord ook het fiat krijgt van president Trump, wordt een nieuwe shutdown afgewend.

Shelby wilde nog niet dieper ingaan op het akkoord. Stafmedewerkers moeten de details eerst uitwerken, deelde hij mee. Volgens de Democratische afgevaardigde Nita Lowey, kan het plan tegen woensdag klaar zijn.

In het principeakkoord werd geen geld uitgetrokken voor Trumps grensmuur. Wel wordt er 1,375 miljard dollar voorzien voor de bouw van een 88 kilometer lang grenshek. Dat is aanzienlijk minder dan de 350 kilometer lange muur die het Witte Huis in december eiste. Het hek zal gebouwd worden in de Rio Grande Valley in Texas.



President Trump, die het plan nog moet goedkeuren, had eerder al gedreigd met een nieuwe shutdown, als hij zijn gevraagde 5,7 miljard dollar voor de bouw van de grensmuur tussen de VS en Mexico niet krijgt. Hij heeft nog niet beslist of hij het akkoord zal ondertekenen, zei hij vandaag. “Ik moet het bestuderen. Ik kan niet zeggen dat ik er blij mee ben”, zei Trump aan journalisten voor het Witte Huis. Later op de dag heeft hij een vergadering over het voorstel op de agenda staan.

Met het akkoord hopen beide partijen een nieuwe ‘shutdown’ te voorkomen. De vorige gedeeltelijke sluiting van de overheidsloketten begon op 22 december en duurde 35 dagen. Het was de langste shutdown ooit in de VS. 800.000 ambtenaren werden in die periode niet uitbetaald. Sommigen van hen bleven thuis, anderen moesten blijven verder werken zonder loon.

“Ik denk niet dat je een nieuwe shutdown zal zien”, zei Trump vandaag, “maar als er toch één komt, is het de schuld van de Democraten.” Eerder had hij er al mee gedreigd om de nationale noodtoestand langs de grens af te kondigen als het Congres hem geen geld geeft voor zijn muur. Op die manier zou hij fondsen die bestemd zijn waren voor andere doeleinden, kunnen aanwenden voor de bouw van de muur zonder daarvoor toestemming nodig te hebben van het Congres. “We bouwen de muur sowieso, het is maar dat je het weet”, sprak de president gisteren nog tijdens een kiezersbijeenkomst in El Paso, Texas.