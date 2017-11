Republikeinen eisen terugtreden kandidaat-senator wegens seksueel wangedrag Redactie

21u20

Bron: ANP 0 AFP De Republikeinse kandidaat-senator Roy Moore. Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft zich aangesloten in de rij van prominente partijgenoten die het terugtreden eisen van de omstreden kandidaat-senator Roy Moore. Moore wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag.

Dinsdag kwam er een nieuwe beschuldiging. Dit keer van een 56-jarige vrouw die, toen ze 16 jaar oud was, zou zijn aangerand door Moore. Ze is de vijfde vrouw die naar buiten treedt over het gedrag van Moore. Ook de andere beschuldigingen gaan over incidenten die zich jaren geleden zouden hebben voorgedaan en zijn afkomstig van vrouwen die destijds jonge meisjes waren.

Moore is kandidaat (70) bij de tussentijdse verkiezing volgende maand voor een Senaatszetel namens de staat Alabama. Hij staat te boek als extreem conservatief en eigengereid. Het establishment van de Republikeinen zou vrezen dat Moore het niet zo nauw zal nemen met de partijdiscipline.

Meerderheid

De zaak Moore begint een hoofdpijndossier te worden voor de Republikeinen. De partij heeft nu nog een meerderheid in de Senaat van 52 tegen 48 zetels voor de Democraten. In de peilingen staat de Democratische kandidaat Doug Jones echter op een kleine voorsprong. Mocht Jones winnen dan daalt de Republikeinse meerderheid tot het kleinst mogelijke verschil.

In november 2018 zijn er verkiezingen voor nog eens 33 zetels in de Senaat. Mochten de Democraten er de meerderheid krijgen, dan wordt het voor de regering van president Donald Trump nog moeilijker om nieuwe wetten ingevoerd te krijgen en nieuwe rechters te benoemen.