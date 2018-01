Republikein Yancey behoudt zijn zetel dankzij lottrekking

AP Voorzitter James Alcorn houdt het papiertje vast met de winnaar.

In de Amerikaanse staat Virginia is een einde gekomen aan een ongewone verkiezingssaga. De Republikein David Yancey behoudt zijn zetel in het Huis van Afgevaardigden na lottrekking. Die was vandaag live te volgen op de Amerikaanse televisie.