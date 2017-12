Republikein Roy Moore geeft nederlaag nog steeds niet toe ADV

08u17

Bron: belga 0 AFP De Republikein Roy Moore heeft gisteren nog eens gezegd dat hij zich nog niet neerlegt bij de nederlaag die hij lijkt te hebben geleden bij de tussentijdse verkiezing voor een Senaatszetel in de staat Alabama. Dit heeft de conservatieve nieuwszender Fox gemeld.

De kiezers in Alabama trokken dinsdag naar de stembus om te zeggen wie de Senaatszetel mag innemen van de Republikein Jeff Sessions die minister van Justitie is geworden in de regering van president Donald Trump. Die stond in de campagne vierkant achter Roy Moore, niettegenstaande die notoir in opspraak was gekomen wegens grensoverschrijdend gedrag.

Nadat de stemmen in alle kieskringen waren geteld, bleek de Democratische kandidaat Doug Jones de winnaar te zijn. Volgens de gezaghebbende website realclearpolitics.com behaalde hij 671.141 stemmen of 49,9 procent, tegen 650.436 stemmen of 48,4 procent voor Moore. Die gaf 24 uur later zijn nederlaag nog steeds niet toe.

In een video op YouTube zei hij dat zijn campagne nog steeds de officiële bekrachtiging van de uitslag afwacht. Bovendien dienen nog de stemmen van militairen en provisionele stemmen geteld, zei hij. Verder dankt hij in de video zijn aanhangers en somde hij een reeks ziektes op die de VS volgens hem plagen zoals "abortus, sodomie en materialisme". Indien het resultaat blijft wat het is, heeft de presidentiële Grand Old Party nog maar één stem op overschot in de Senaat.