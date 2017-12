Republikein Roy Moore geeft nederlaag nog steeds niet toe en stapt naar rechter IVI

Bron: Belga 0 REUTERS De Republikeinse kandidaat-senator Roy Moore is naar de rechter gestapt om de autoriteiten van Alabama ervan te weerhouden zijn Democratische opponent Doug Jones als winnaar van de tussentijdse verkiezingen uit te roepen.

Op 12 december trokken de kiezers van Alabama naar de stembus om uit te maken wie de senaatszetel mocht innemen van Jeff Sessions, die minister van Justitie in de regering-Trump is geworden. Moore - die in opspraak was gekomen wegens grensoverschrijdend gedrag - verloor met ongeveer 20.000 stemmen. Hij behaalde 48,4 procent van de stemmen tegen 49,9 procent voor Jones.

De autoriteiten zouden vandaag Jones officieel uitroepen tot winnaar. Maar Moore, die zijn nederlaag nog steeds niet toegeeft, is naar de rechter gestapt om dat te verhinderen. Volgens Moore zijn er onregelmatigheden geweest. Hij wil een fraude-onderzoek en eventueel een nieuwe stembusslag. Volgens de autoriteiten zijn er geen bewijzen van fraude gevonden.

President Donald Trump, die aanvankelijk fel achter Moore stond, en andere Republikeinse leiders hebben de Democraat al gefeliciteerd. Indien het resultaat blijft wat het is, heeft de presidentiële Grand Old Party nog maar één stem op overschot in de Senaat.