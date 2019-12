Republikein: “Jezus tijdens kruisiging eerlijker behandeld dan Trump” SPS

19 december 2019

09u57

Bron: ANP 0 “Jezus is vlak voor zijn kruisiging eerlijker behandeld dan wat nu bij president Donald Trump gebeurt. Dat zei de Republikeinse afgevaardigde Barry Loudermilk tijdens het debat in het Huis van Afgevaardigden over het afzettingsproces tegen Trump.

"Tijdens dat schijnproces, verleende Pontius Pilatus meer rechten aan Jezus dan de Democraten deze president hebben verleend in dit proces", zei Loudermilk. Het was niet de enige opmerkelijke vergelijking van Republikeinse zijde om Trump te verdedigen.

Mike Kelly vergeleek de Democratische poging tot afzetting met de aanval op Pearl Harbor tijdens de Tweede Wereldoorlog. Franklin Roosevelt, die destijds president was, zei dat die dag voor altijd in schande zal voortleven. "Vandaag, 18 december 2019, is een andere datum die in schande zal voortleven", aldus Kelly.

De Republikeinse afgevaardigde Fred Keller citeerde tijdens zijn spreektijd een uitspraak van Jezus in het Bijbelboek Lucas. "Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen", zei Keller. De Republikein richtte zijn citaat aan de Democraten die van plan zijn voor het afzettingsproces te stemmen.