Republikein die afzetting Trump steunt, stapt uit de partij

04 juli 2019

18u27

Bron: Belga 0 Het Republikeinse parlementslid Justin Amash (39), de eerste Republikein om de afzetting van president Donald Trump te steunen, heeft vandaag aangekondigd voortaan verder te zetelen als onafhankelijke. Dat heeft hij laten weten in een gastcolumn in de Washington Post, waar hij zware kritiek uitte op het tweepartijenstelsel in de Verenigde Staten.

Amash stelt dat president Trump gedrag heeft vertoond dat kan leiden tot zijn "impeachment".

De verkozene uit Michigan beschuldigde minister van Justitie William Barr er ook van opzettelijk het publiek te hebben misleid over de teneur van het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller, over de Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

