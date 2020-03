Republikein daagt op met gasmasker voor stemming over miljardenuitgave tegen corona ADN

05 maart 2020

11u02

Bron: CNN, ABC News 0 Opmerkelijk beeld in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Een Republikeins parlementslid droeg een gasmasker voor de stemming over een noodwet die 8,3 miljard dollar moet vrijmaken in de strijd tegen het nieuwe coronavirus.

“Het bijkomend budget voor de strijd tegen het coronavirus bestuderen en voorbereiden op de stemming”, schreef de Republikeinse afgevaardigde uit Florida, Matt Gaetz, op Twitter bij een foto van zichzelf met zijn gasmasker. Gaetz, een groot medestander van president Trump, twitterde op een moment dat er in de VS een elfde Amerikaan is bezweken aan het virus.

Reviewing the coronavirus supplemental appropriation and preparing to go vote. pic.twitter.com/wjJ4YY4VZz Rep. Matt Gaetz(@ RepMattGaetz) link

“Petrischaal”

De autoriteiten hebben de bevolking net opgeroepen te stoppen met het kopen van allerhande mondmaskers, uit vrees dat er een tekort ontstaat voor gezondheidsmedewerkers. En dan paradeert plots een parlementslid rond met een heus gasmasker.



“Het Huis van Afgevaardigden is een petrischaal”, zei Gaetz vlak voor de stemming. “We vliegen allemaal naar vieze luchthavens, we raken iedereen aan die we ontmoeten en nemen massa’s selfies, en dan gaan we hier samen verzamelen. Als iemand het coronavirus zal oplopen, zijn het wel de mensen hier op deze vloer. Ik wil gewoon klaar zijn.”

You won’t believe the shoes Matt Gaetz is wearing today. #FloridaMan pic.twitter.com/VmFN7t0fjq Jim Himes(@ jahimes) link

Steun

Gaetz steunde uiteindelijk mee het wetsvoorstel waarmee overheidsgeld kan worden vrijgemaakt om de uitbraak van corona in de VS halt toe te roepen, en voor onder andere het ontwikkelen van een vaccin. Het wetsontwerp om omgerekend bijna 7,5 miljard euro beschikbaar te stellen werd met grote meerderheid aangenomen. De Senaat moet er nu ook nog over stemmen.

“Ik steun de wet omdat we middelen moeten hebben om verdere verspreiding tegen te gaan”, aldus Gaetz achteraf. “Maar ik voel me er niet goed bij. De volgende generatie zal niet alleen voor zijn eigen pandemieën moeten betalen, maar draait ook op voor de onze. Met intrest.”

In de VS zijn al meer dan honderd bevestigde besmettingsgevallen met het nieuwe coronavirus, zowel aan de oostkust als westkust en in de Midwest. Het dodental staat dus vooralsnog op elf.

Matt Gaetz, our most normal member of Congress, is wearing a full-on gas mask on the House floor right now, being super normal Addy Baird(@ addysbaird) link