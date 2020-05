Reproductiegetal zakt in Duitsland weer onder 1: “Virus is niet weg, maar gevaar is kleiner dan vier weken geleden” SVM

12 mei 2020

19u36

Bron: Die Welt 4 De besmettingsgraad van het coronavirus is in Duitsland weer gezakt tot onder de 1. Volgens het Robert Koch-Institut daalde het cijfer in een dag tijd van 1,07 tot 0,94. Dat betekent dat iemand met corona gemiddeld minder dan één ander persoon besmet, waardoor het virus terrein verliest en uiteindelijk stopt.

Gemiddeld besmetten 100 Duitse coronapatiënten nu 94 anderen. Het aantal nieuwe infecties in het land neemt dus opnieuw af.

Het aantal nieuwe besmettingen steeg in één dag wel van 357 naar 933, maar dat kan ook met het weekendeffect te maken hebben. Het is te snel om van een bepaalde trend te spreken, stellen experts.

Vorige week lag het reproductiegetal nog op 0,65, nu wordt dat dus op 0,94 geschat. Er is echter in de voorbije dagen wel weer een lichte daling merkbaar: van 1,10 en 1,13 tot 1,07 en nu dus 0,94.

Lars Schaade, de vicevoorzitter van het gezondheidsinstituut Robert Koch Institut (RKI), waarschuwt voor een te grote focus hierop. Hij wijst vooral op het dalende aantal nieuwe besmettingen per dag. Afgelopen week schommelde dat tussen 700 en 1.300 gevallen per dag, in die context hoeft het cijfer van vandaag (933) niet voor onrust te zorgen.

In Duitsland zijn intussen zo'n 170.900 mensen besmet geraakt met het coronavirus en werden minstens 7.585 overlijdens geregistreerd. Volgens Schaade is het gevaar voor de volksgezondheid lager dan vier weken geleden, maar hij waarschuwde er ook voor dat het virus nog niet verdwenen is.

Duitsland heeft reeds enkele maatregelen versoepeld. Zo mochten de winkels en scholen al geleidelijk heropenen. De versoepelingen kunnen echter verschillen per regio aangezien de verantwoordelijkheid verhuisde naar de deelstaten. De staten mogen echter geen maatregelen versoepelen als er binnen de regio meer dan vijftig nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in zeven dagen worden geregistreerd.

