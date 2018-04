Reporter in Nicaragua doodgeschoten tijdens Facebook Live-verslag IVI

22 april 2018

16u42

Bron: BBC 0 Een reporter die verslag aan het uitbrengen was over de aanhoudende protesten in Nicaragua is gisteren doodgeschoten tijdens zijn Facebook Live- opname. In Nicaragua is het al enkele dagen onrustig nadat de regering veranderingen in het belasting - en pensioenbeleid had goedgekeurd.

Journalist Ángel Gahona was in de kuststad Bluefields aan het werk en toonde via Facebook Live de politie in de straten en interviewde enkele demonstranten. Toen hij een beschadigde bankautomaat in beeld bracht, viel de camera plots op de grond. Gahona werd door een kogel in het hoofd geraakt. Het is niet duidelijk wie hem heeft neergeschoten of waarom. Volgens zijn collega Ileana Lacayo kwam het schot van de politie zelf "want demonstranten waren niet gewapend, enkel de oproerpolitie had wapens".

De regering van president Ortega keurde woensdag aanpassingen goed waardoor werknemers en werkgevers vanaf 1 juli meer belastingen moeten betalen. De regering heeft ook de schaar gezet in de uitkeringen en het pensioenbeleid veranderd. Eind vorige week zijn daarop grote protesten losgebarsten in verschillende. Daarbij zouden al zeker tien mensen zijn omgekomen - mensenrechtengroeperingen spreken zelfs van meer dan 25.

President Ortega had eerder de protestleiders al aangeboden rond de tafel te gaan zitten, maar dat hebben ze geweigerd. Volgens hen moet eerst het geweld van de politie stoppen. In verschillende steden is het leger uitgestuurd om de demonstranten onder controle te houden.