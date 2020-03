Reportage brengt kinderarbeid op plantages Starbucks en Nespresso aan het licht PVZ

01 maart 2020

17u18

Bron: The Guardian 6 Starbucks, de populaire Amerikaanse keten van koffiehuizen, en koffiegigant Nespresso zitten momenteel verwikkeld in een grote discussie rond kinderarbeid. Volgens een reportage van de Britse televisiezender Channel 4, zouden er op koffieplantages waar onder andere Starbucks en Nespresso hun bonen halen, kinderen onder de 13 werken in mensonterende omstandigheden.

Het Britse documentaireprogramma Dispatches bezocht zeven plantages die aan Nespresso leveren, en vijf die gelinkt zijn aan Starbucks. Op elke koffieboerderij troffen ze kinderarbeid aan. De makers konden filmen hoe kinderen 40 uur per week koffiebonen moeten plukken voor een hongerloon. Volgens hen zagen sommigen er niet ouder dan acht jaar uit.

De kinderen worden er betaald per gewicht van de geplukte bonen, en zeulen vaak met zakken van 45 kilogram. Ze doen dat voor erg weinig geld. Per dag levert het zware werk hen minder dan zes euro op. Door de vele uren die ze op de plantage moeten doorbrengen, hebben ze ook geen toegang tot onderwijs, een mensenrecht.

Verslaggever Antony Barnett deelde het bewijsmateriaal van de reportage met Clooney, campagnehoofd van Nespresso. Hij antwoordde vorige week: “Ik was verrast en bedroefd om dit verhaal te zien. Het is duidelijk dat deze raad en dit bedrijf nog werk hebben. En dat werk zal gebeuren Ik hoop dat de verslaggever deze omstandigheden zal blijven opvolgen en nauwkeurig zal rapporteren als het niet verbetert.

Nultolerantie

Intussen reageerde beide bedrijven al op de onthutsende onthullingen. Guillaume Le Cunff, de baas van Nespresso zei: “Nespresso heeft een nultolerantie voor kinderarbeid. Het is onaanvaardbaar. Als er wordt beweerd dat er niet aan onze hoge normen wordt voldaan, dan handelen we onmiddellijk. In dit geval zijn we een grondig onderzoek gestart om na te gaan welke boerderijen zijn gefilmd en of ze aan Nespresso leveren. We zullen de aankoop van koffie van boerderijen in dit gebied niet hervatten totdat het onderzoek is afgesloten. Alle kwesties die we aan het licht brengen, zullen zorgvuldig worden afgehandeld en er zal krachtig worden opgetreden.”

Ook Starbucks zei ook dat het een “nultolerantie had voor kinderarbeid waar dan ook in de toeleveringsketen”. Ook zij zijn een onderzoek gestart.

