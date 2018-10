Replica WOII-vliegtuigje stort neer op snelweg bij Los Angeles Daimy Van den Eede HA

24 oktober 2018

08u27

Bron: VTM NIEUWS, Fox News 0

In de Amerikaanse staat Californië is een replica van een vliegtuigje dat gebruikt werd tijdens de Tweede Wereldoorlog neergestort op een snelweg. De piloot kon ontsnappen nog voor het toestel in brand vloog. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Omdat de snelweg lange tijd afgesloten was, stond er een urenlange file rondom Los Angeles. De piloot, die ook vliegt voor Alaska Airlines, was op oefening met het toestel. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Het toestel was een replica van de AT-6, een toestel dat in de jaren 1930 gebouwd werd en dienst deed als trainingsvliegtuig voor Amerikaanse piloten tijdens WOII.

Bekijk ook: