Repatriëring IS-kinderen uit Syrië al bezig, Vlaams Belang vraagt regering om tekst en uitleg

13 juni 2019

12u19

De operatie om zes kinderen van overleden IS-strijders uit Syrië terug naar België te halen, is al volop aan de gang. Dat meldt VRT NWS. Het gaat om vijf minderjarigen en een achttienjarig meisje. Vlaams Belang wil dat de regering zo snel mogelijk meer uitleg geeft in het parlement over de beslissing. De partij meent dat de regering haar eigen afspraken niet nakomt.

België heeft een principeakkoord met de Koerdische autoriteiten in Irak om de kinderen van Belgische IS-strijders te repatriëren, kondigde minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) gisteren aan. Reynders hoopte de operatie “in de komende dagen of weken” te kunnen opstarten, maar in werkelijkheid is ze dus al bezig.

De zes kinderen zijn inmiddels door de Koerden overgedragen aan Belgische diplomatieke vertegenwoordigers. Aan de beslissing ging een grondig onderzoek vooraf van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Onder meer de Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst ADIV en het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse OCAD worden genoemd.

De vijf minderjarigen verblijven momenteel helemaal alleen in het kamp, worden als wees beschouwd en komen daarom in aanmerking voor repatriëring. Het gaat volgens VRT NWS onder meer om drie jongens van 6, 8 en 14 jaar. Hun moeder uit Brussel nam hen in 2014 mee naar het kalifaat. Een vierde zoon kwam bij IS in Syrië om het leven, net als de vader van de jongste twee kinderen en de moeder.

Bij één kind was er eerst onduidelijkheid over de vader, maar die blijkt gewoon in België te verblijven. Het kind was destijds door zijn moeder ontvoerd en verbleef nu alleen in het kamp, zonder ouders.

De twee andere minderjarige kinderen zijn een meisje van 10 en haar broer van 14. Hun vader werd in 2015 dood verklaard en hun moeder zou in 2017 overleden zijn. De grootouders van de kinderen proberen hen al geruime tijd terug naar België te halen.

Het achttienjarige meisje ten slotte werd als jonge tiener door haar vader ontvoerd om aan een IS-strijder uitgehuwelijkt te worden. Ze zou zwaar getraumatiseerd zijn en psychologische hulp nodig hebben.

Discussie

Ondertussen is oud-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) helemaal niet te spreken over het principeakkoord dat de federale regering met de Koerdische autoriteiten in Irak heeft gesloten. Francken betwijfelt sterk of de ‘Belgische’ kinderen in de kampen geen ouders meer hebben. Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1.

“Het is totaal onduidelijk wat in die kampen aan de hand is. Hoeveel vrouwen (moeders, red.) leven nog? Hoeveel strijders leven nog? De ouders van die kinderen zijn weg, maar komen dan plots terug... Dat het wezen zijn, geloof ik niet”, aldus Francken. “Als expert weet ik dat we alles met een ongelooflijke korrel zout moeten nemen.”

Volgens Francken zal niet alleen blijken dat de betrokken kinderen helemaal geen weeskinderen zijn, maar zal België op basis van rechtspraak verplicht worden om ook hun moeders terug te nemen. “En dan zeg ik neen.” Op de opmerking dat de N-VA destijds mee het principe goedkeurde dat IS-kinderen jonger dan tien jaar naar België mogen terugkeren, antwoordde Francken dat het standpunt van zijn partij gewijzigd is na een aantal juridische uitspraken ter zake. “Als die moeders meekomen, willen wij ze niet”, aldus Francken.

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) reageerde op Francken dat de N-VA’er uitspraken doet over een dossier waarover hij geen informatie heeft en dat na een analyse door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten het licht op groen kon worden gezet voor de repatriëring van zes kinderen die in België geboren zijn en die effectief geen ouders meer hebben. “Wij laten die kinderen niet creperen”, zei hij.

Vlaams Belang wil uitleg

Vlaams Belang wil dan weer dat de regering in lopende zaken in het parlement uitleg geeft over de beslissing om de kinderen terug te halen. “De regering heeft in deze aangelegenheid in het verleden beslist dat er enkel sprake kon zijn van het terughalen van kinderen tot 10 jaar. Bovendien zouden de Belgische autoriteiten zelf op geen enkel vlak actief optreden om deze kinderen terug naar dit land te krijgen”, zegt de partij in een persbericht.

“Volgens de berichten die de ronde doen, blijkt echter dat er van de zes kinderen die zouden worden terug gehaald, er twee 14-jarigen zouden zijn en zelfs een meerderjarige persoon van 18 jaar. Bovendien ziet het er wel degelijk naar uit dat de Belgische administratie actief optreedt om deze personen naar dit land over te brengen”, klinkt het verder.

“Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de regering in lopende zaken hier haar boekje te buiten gaat”, aldus verkozen Kamerlid voor Vlaams Belang Barbara Pas. “Zij is in alle geval aan het parlement dringend tekst en uitleg verschuldigd over alle stappen die zij en de administratie in deze aangelegenheid hebben ondernomen en om welke personen het precies gaat.”

Vlaams Belang zal “zodra dit mogelijk is, met spoed vragen” dat de commissie van Buitenlandse Betrekkingen daarover samen wordt geroepen. “Het mag wat ons betreft duidelijk zijn dat hiermee een gevaarlijk spel wordt gespeeld en dat het welzijn van enkele kinderen, hoe delicaat dit ook is en hoe jammer dat ook voor deze kinderen is, niet opweegt tegen de veiligheid van de hele samenleving”, zegt Pas.