Repatriëring IS-kinderen uit Syrië al bezig: vijf minderjarigen en een achttienjarige SPS

13 juni 2019

12u19

Bron: VRT NWS, Belga 0 De operatie om zes kinderen van overleden IS-strijders uit Syrië terug naar België te halen, is al volop aan de gang. Dat meldt VRT NWS. Het gaat om vijf minderjarigen en een achttienjarig meisje.

België heeft een principeakkoord met de Koerdische autoriteiten in Irak om de kinderen van Belgische IS-strijders te repatriëren, kondigde minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) gisteren aan. Reynders hoopte de operatie “in de komende dagen of weken” te kunnen opstarten, maar in werkelijkheid is ze dus al bezig. De zes kinderen zijn inmiddels door de Koerden overgedragen aan Belgische diplomatieke vertegenwoordigers.

