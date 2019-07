Renovatiekosten voor ambtswoning van opgestapte Franse minister waren volgens inspectie gerechtvaardigd AW

20 juli 2019

21u36

Bron: Belga 0 De kosten die de voormalige Franse minister van Milieu François de Rugy heeft gemaakt voor de renovatie van zijn ambtswoning, waren niet buitensporig hoog. Dat staat in een rapport van de inspectie, bericht de Franse krant Le Parisien.

De Rugy stapte vorige week op nadat hij al dagen onder vuur lag voor zijn uitgavenpatroon. De onderzoekssite Mediapart beschreef onder meer chique diners met kreeften, kaviaar en dure flessen wijn, en ontdekte ook dat hij - toen hij nog parlementsvoorzitter was - zijn ambtswoning liet renoveren voor een bedrag van 63.000 euro.



De 45-jarige de Rugy reageerde boos. Volgens hem is het gebruikelijk dat een parlementsvoorzitter dergelijke diners geeft, en was de ambtswoning ook dringend aan renovatie toe. Hij stapte toch op, toen de storm maar niet ging liggen.

Reglementaire kosten

Volgens de inspectiediensten waren de uitgaven voor de renovatie van de ambtswoning alvast niet buitensporig, bericht Le Parisien. De Franse regering had de inspectie gevraagd het verhaal uit te pluizen. "A priori is alles reglementair", zegt een bron binnen de inspectie aan Le Parisien. "De uitgegeven sommen zijn gerechtvaardigd." De hoge kostprijs zou vooral te maken hebben met de bijzondere status van het gebouw, dat uit de 18de eeuw dateert en waar bij renovatie experten aan te pas moeten komen.

Meer over Le Parisien

politiek