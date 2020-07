Renewi voelt minder pijn van coronacrisis dan verwacht ISA

07 juli 2020

11u19

Bron: BELGA 0 De afvalverwerker Renewi, die ook actief is in België, heeft iets minder last van de coronacrisis dan waar het bedrijf eerder rekening mee had gehouden. Het bedrijf stelt in een kwartaalupdate dat de virusperikelen voor een kostenpost van 12 miljoen euro zorgen, waar rekening gehouden werd met 20 miljoen euro. Het Brits-Nederlandse fusiebedrijf is in 2017 voortgekomen uit Shanks en Van Gansewinkel.

Laag afvalvolume

Voor Renewi in België vielen afvalvolumes in april een derde lager uit. Dit was in juni nog min 21 procent. Het verdere herstel valt volgens Renewi samen met het afbouwen van lockdownmaatregelen en dan vooral in specifieke sectoren als de horeca. Ook de snelheid en de omvang van het economisch herstel speelt een rol volgens het bedrijf.

In Nederland lagen de afvalvolumes in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar tot en met juni 6 procent lager dan een jaar eerder, zegt Renewi. Meer grofvuil en bouwafval compenseerden daarbij voor de mindere volumes van rolcontainers. Bij die laatste groep trad volgens Renewi gedurende het kwartaal zichtbaar verbetering op. Deze volumes lagen in april nog 30 procent lager dan een jaar eerder. In juni was dat 15 procent.

Nodige aanpassingen

Om de impact van de crisis te verzachten bracht Renewi de kosten omlaag. Het bedrijf realiseerde 10 miljoen euro aan 'snelle' kostenbesparingen. Het bedrijf greep al in in de flexibele schil en sneed in bonussen. Ook dividendbetalingen werden opgeschort. Het plan om in het lopende boekjaar meer dan 60 miljoen euro te besparen blijft in stand. Dat wil het bedrijf bereiken via verdere digitalisering en het optimaliseren van processen. Ook worden uitgaven uitgesteld.

Renewi heeft per 30 juni een nettoschuld van 413 miljoen euro. Dat was eind maart nog 457 miljoen euro. Het bedrijf kreeg onder meer 50 miljoen euro uit steunmaatregelen om door de crisis te komen, zoals uitgestelde belastingverplichtingen. Renewi zelf noemt de prestatie in het kwartaal nagenoeg kasneutraal.

Alert voor coronamaatregelen

De prestatie voor het hele jaar blijft volgens Renewi afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona en het versoepelen of opheffen van maatregelen. Het bedrijf is attent op ontwikkelingen in sectoren die doorgaans later gebukt gaan onder de problemen zoals de bouw. Ook staat het bedrijf gereed voor verdere ingrepen mocht dat nodig zijn.