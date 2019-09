Exclusief voor abonnees René verloor zijn dochter Roos (19) bij aanslag Utrecht en voelt zich vreselijk schuldig: "Nooit nam ze de tram. Ik begon erover” Yelle Tieleman & Peter Koop

20 september 2019

12u44

Bron: AD.nl 0 Een halfjaar geleden verloor René Verschuur (55) uit het Nederlandse Vianen zijn dochter, toen Gökmen Tanis in een tram in Utrecht het vuur opende op de inzittenden. Maandag gaat het proces tegen Tanis verder. Nu doet Verschuur zijn verhaal.

“Nooit nam ze de tram. Nooit. Als je vanuit Vianen naar Utrecht moet, pak je de bus. Maar die dag liep alles anders. Roos was geen ochtendmens. Maar juist die morgen was ze vrolijk. Ze had het vooruitzicht van een kleine vakantie, een bezoek aan familie in Groningen. We hebben lekker ontbeten en grapjes gemaakt. Ze pakte haar tas en ik heb haar op de bus gezet. Even later ging mijn telefoon. Roos. Ze was haar spuit vergeten. Vanwege haar suikerziekte gebruikte ze insuline. ‘Stap maar uit bij de eerste halte, papa komt hem wel brengen.’ Toen ik daar aankwam, reed de volgende bus net voor onze neus weg. Roos raakte een beetje in paniek.”

“Had ik dat maar nooit gezegd”

