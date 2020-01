René Goscinny - bedenker van Asterix - krijgt eigen standbeeld in Parijs kv

23 januari 2020

18u51

Bron: Belga 0 In Parijs is vandaag een standbeeld van stripscenarist René Goscinny (1926-1977) ingehuldigd. Goscinny riep onder meer Asterix, Lucky Luke en Petit Nicolas in het leven.

Het gaat om een bronzen standbeeld van beeldhouwer Sébastien Langloÿs. Goscinny staat, met een glimlach op de lippen, recht op een sokkel die een bibliotheek voorstelt. Vier emblematische personages zijn in het standbeeld als mini-standbeelden geïntegreerd: Petit Nicolas, Asterix, Iznogoud en Lucky Luke.

De eerbetuiging bevindt zich op een pleintje in het XVIde arrondissement, nabij de vroegere woning van de scenarist. Een straat in een ander arrondissement van de Franse hoofdstad draagt al de naam van Goscinny.



"Als hij dit standbeeld zou hebben gezien zou René Goscinny misschien heel erg hebben nagedacht en zou hij hebben geschreven 'rare jongens die Parijzenaars'. Ja, we zijn raar, René Goscinny, en wij zijn het samen met u. Dank u dat u dit hebt doorgegeven", zei burgemeester Anne Hidalgo toen ze het beeld onthulde.

René Goscinny overleed op 5 november 1977 op 51-jarige leeftijd te Parijs ten gevolge van een hartaanval. Het Franse ministerie van Cultuur heeft 2020 uitgeroepen tot jaar van de strip.