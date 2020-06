Renault kan rekenen op garantie Franse staat voor lening van 5 miljard euro ttr

02 juni 2020

16u13

Bron: belga 0 De Franse regering zal vandaag het licht op groen zetten voor staatsgarantie voor een lening van 5 miljard euro voor de Franse autobouwer Renault. Dat is vernomen bij het Franse ministerie van Economie. De autoconstructeur heeft een omvangrijk besparingsplan, met een verlies van 15.000 banen, aangekondigd om de coronacrisis door te komen.

Minister van Economie Bruno le Maire "zal vandaag zijn handtekening zetten onder de garantie van de lening van 5 miljard euro die toegezegd wordt aan Renault", aldus het ministerie. De Franse regering laat weten de garanties bekomen te hebben die ze vroeg voor de toekomst van de werknemers van de fabriek in Maubeuge (noorden van Frankrijk), die ongerust zijn over een fusieproject met de site in Douai, op 70 kilometer afstand.

Le Maire heeft gevraagd dat er onmiddellijk een sociale en technische dialoog komt, om een industrieel toekomstproject op te zetten (...) dat op lange termijn, na 2023, de werkgelegenheid en het niveau van industriële activiteit in Frankrijk moet garanderen.

Renault, dat al in moeilijkheden zat voor de coronacrisis, kondigde vrijdag aan zowat 15.000 banen te schrappen, waarvan 4.600 in Frankrijk.