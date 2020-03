Renato (67) stierf nadat hij had gekaart met Adriano (78), de eerste coronadode in Italië Karen Van Eyken

12 maart 2020

16u26

Bron: Corriere del Veneto, Huffpost.it 126 Een onschuldig potje kaarten in het dorpscafé van Vò Euganeo in de Italiaanse provincie Padua heeft kennelijk een hoge tol geëist. Renato Turetta is overleden een maand nadat hij had gekaart met zijn goede vriend Adriano Trevisan (78), het eerste dodelijke slachtoffer van het coronavirus in Italië.

Ze waren dikke vrienden en brachten veel tijd al kaartend door in de dorpskroeg. Maar dat is ook hun dood geworden. Meer dan waarschijnlijk zijn beiden besmet geraakt in hun stamcafé tijdens een partijtje ‘Briscola’, een typisch Italiaans en populair kaartspel.

De 78-jarige Adriano en de 67-jarige Renato werden allebei op 11 februari in het ziekenhuis van Schiavonia opgenomen. Ze hadden griepachtige symptomen. En dus ging de medische staf ervan uit dat het om een banale griep ging.



Uiteindelijk wees een test uit dat het coronavirus de ziekteverschijnselen veroorzaakte. Adriano en Renato waren de eerste Italianen die door het coronavirus werden getroffen zonder ooit in China geweest te zijn.

Adriano overleed op 21 februari. Hij was het eerste dodelijke slachtoffer van het coronavirus in Italië.

Ondertussen werd Renato overgebracht naar de dienst intensieve zorgen van het hospitaal van Padua. In eerste instantie leek zijn toestand te verbeteren, maar daarna is zijn gezondheid helaas zienderogen verslechterd. Maandagmiddag werd zijn toestand kritiek. Enkele uren later is hij overleden.

Italië is het zwaarst getroffen Europese land door het coronavirus. Woensdagavond stond de teller op meer dan 12.000 besmettingen en 827 doden.

