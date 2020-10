Relschoppers in Oregon halen standbeeld Abraham Lincoln neer ADN

12 oktober 2020

14u48

Bron: ANP 6 Betogers en relschoppers hebben in de Amerikaanse stad Portland in Oregon onder meer een standbeeld van de in de VS veel geëerde president Abraham Lincoln (1809-1865) neergehaald. Circa tweehonderd activisten voerden volgens hun berichten op sociale media actie in het kader van "de dag van de woede van de inheemse volkeren". Voorbijgangers die hen wilden filmen, werden bedreigd. De meeste in het zwart gestoken betogers hadden stokken en knuppels bij zich.

Volgens plaatselijke media zijn de vernielingen terug te voeren op de ‘Dag van Columbus’. Dat is 12 oktober en in de VS een officieel erkende feestdag ter ere van de Italiaans-Spaanse ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus (1451-1506). Diens komst naar het continent leidde tot de kolonisatie van Amerika door Europeanen die voor veel inheemsen desastreus bleek. Tal van staten en steden in de VS noemen de dag nu ‘Dag van de Inheemse Volkeren’.

Ook Roosevelt van sokkel

Korte tijd belaagden de activisten ook het kantoor van de Oregon Historische Sociëteit waar ze een spandoek ophingen met de tekst: "Stop het eren van racistische koloniserende moordenaars!". Ze haalden ook een standbeeld van president Theodore Roosevelt (1858-1919) van zijn sokkel. Daarna sloegen ze aan het plunderen en vernielen in het centrum van de stad, die al maanden door dergelijke geweldplegingen wordt geteisterd. Portland is verreweg de grootste stad van Oregon.

Lincoln geldt als een van belangrijkste presidenten van het land. Hij was president tijdens de burgeroorlog in de 19e eeuw en voorkwam dat het agrarische zuiden zich afscheidde. Hij zorgde daarmee ook voor de afschaffing van de slavernij. Daarnaast versterkte hij de rol van de federale overheid en moderniseerde de economie van het land.

George Floyd

De beeldenstorm in de VS is uitgebroken naar aanleiding van de protesten tegen politiegeweld en racisme na de dood van de zwarte man George Floyd in mei in Minneapolis. Aanvankelijk waren vooral standbeelden van leiders van de zuidelijke staten uit de oorlog tegen Lincoln het doelwit, maar er volgden veel andere beelden. Zo was Columbus al op meerdere plaatsen het doelwit.

Lees ook: Hoelang gaat het vernietigen van standbeelden in de strijd tegen racisme nog duren? En haalt het ook iets uit? (+)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)