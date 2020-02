Relletje in India om sterilisatieplan voor mannen: “Minstens 1 overtuigen of baan kwijt” jv

22 februari 2020

19u12

Bron: ANP 0 In de Indiase deelstaat Madhya Pradesh is een relletje ontstaan over het plan om gezondheidsmedewerkers het target te geven dit jaar tenminste één man ervan te overtuigen zich te laten steriliseren. Als ze dat niet zou lukken, zouden ze hun baan verliezen.

In de deelstaat is gezinsplanning vooral een vrouwentaak. Mannen denken er volgens de krant The Guardian dat sterilisatie gelijk staat aan castratie, met verstrekkende gevolgen voor hun seksualiteit en potentie.

Het land heeft nog bittere herinneringen aan een sterilisatiecampagne onder toenmalige premier Indira Gandhi in 1975. Dorpen werden toen afgesloten en mannen bijna bussen ingesleept voor een gedwongen castratie. Meer dan 6 miljoen mannen werden in een jaar tijd gesteriliseerd en 2.000 stierven door verprutste operaties.

Toen dat trauma weer ter sprake kwam, zag de premier van Madhya Pradesh zich gedwongen het plan in te trekken.