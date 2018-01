Rellen voor politiecommissariaat in Caïro na dood gevangene ep

Bron: Belga 0 reuters Archiefbeeld. Na de dood van een jonge gevangene is het voor een politiecommissariaat in de Egyptische hoofdstad Caïro tot gewelddadigheden tussen de ordehandhavers en de demonstranten gekomen. Verschillende mensen liepen verwondingen op, meldde de Egyptische staatstelevisie vandaag.

Tientallen demonstranten bestormden naar verluidt de politiepost in het oosten van Caïro nadat het nieuws over de dood van een opgesloten jongeman was bekendgeraakt.

Volgens de nieuwssite Masrawy kwamen rond de 500 mensen bijeen voor het gebouw en bekogelden ze de politie met stenen. Die zette traangas in om de menigte uit elkaar te drijven. Er werden ook vuurschoten gehoord. Een twintigtal betogers werd opgepakt.